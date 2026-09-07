Mit der Brücke Entenwerder ist die erste direkte Verbindung zwischen der HafenCity und Rothenburgsort eröffnet worden. Die Politik zeigt sich begeistert:

Sie ist 135 Meter lang und wurde über einen Zeitraum von 17 Monaten gebaut. Am Montag ist die Brücke Entenwerder für Fußgänger und Fahrradfahrer eröffnet worden. Sie stellt die erste Direktverbindung über den Oberhafenkanal zwischen der HafenCity und Rothenburgsort dar.

Verkehrssenator Tjarks: „starkes Signal für die Mobilitätswende“

Verkehrssenator Anjes Tjarks zeigt sich begeistert von der Eröffnung der Brücke, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht: „Hamburg ist mit fast 2500 Brücken Europas Brückenhauptstadt. Mit der Brücke verbinden wir HafenCity und Rothenburgsort nun direkt und klimafreundlich miteinander und öffnen so den Elbpark Entenwerder und die Angebote der HafenCity für beide Stadtteile. Dies ist ein starkes Signal für die Mobilitätswende, für lebenswerte Quartiere und für eine moderne Stadtentwicklung.“

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Die neue Brücke Entenwerder aus der Vogelperspektive Stephan Zeller

Neue Direktverbindung zwischen HafenCity und Rothenburgsort

Das Projekt entstand in Kooperation mit Tjarks’ Behörde für Verkehr und Mobilitätswende und der Billebogen-Entwicklungsgesellschaft. Deren Vorsitzender Andreas Kleinau findet ebenfalls warme Worte für die neue Brücke: „Brücken verbinden und darüber entsteht Begegnung. Auf der Brücke Entenwerder begegnen sich die Stadtteile HafenCity und Rothenburgsort. Sie ist aber selbst auch ein Erlebnis, dank der neuen Blicke und Perspektiven, die sie bietet.“

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Die Brücke Entenwerder wurde von den Architekturbüros schlaich bergermann partner mit von Gerkan, Marg und Partner entworfen. Der Bau begann im Februar 2025. Nach der Fertigstellung der Brücke sollen im nächsten Schritt auch die umliegenden Freiräume weiterentwickelt und angepasst werden. (he)