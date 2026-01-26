„Vollkommener Dachschaden“: Warum Julian Reichelt auf den NOZ-Chefredakteur losgeht

Es war nur eine kleine Zwischenüberschrift in einem Interview mit der Bundesjustizministerin, veröffentlicht in der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (NOZ) – und Julian Reichelt, Chefredakteur des rechtspopulistischen Online-Portals „Nius“, sprang im Quadrat. Via X rief er seine Gefolgschaft auf, dem NOZ-Chefredakteur persönlich die Meinung zu geigen.

„Ihr habt doch einen totalen Dachschaden“, echauffierte sich Reichelt auf seinem X-Account und warf der NOZ „Zersetzung wie in der DDR“ vor. Grund des maßlosen Wutausbruchs: die Zwischenüberschrift „Stefanie Hubig über die AfD, Nius und den Kampf gegen Kinderpornografie“ in einem NOZ-Interview mit der Bundesjustizministerin.

Reichelt: Eskalation nach NOZ-Interview

Die Zeitung hatte die verschiedenen Themen des Interviews in der Zwischenzeile zusammengefasst, mit keinem Wort hatte die Ministerin diese Begriffe vermengt, in ihren Antworten „Nius“ nicht einmal erwähnt, sogar betont: „Auch Journalismus mit einer klaren Schlagseite ist von der Presse- und der Meinungsfreiheit geschützt.“

Egal, Reichelt eskalierte: Dass die Lokalzeitung sein Portal, die AfD und Kinderpornografie zusammen in einem Satz erwähnt hatte, passte ihm nicht – und via Social Media warf er den NOZ-Chefredakteur seinen 476.000 Followern zum Fraß vor.

Reichelt postet Foto vom NOZ-Chefredakteur

Reichelt postete auf X ein Foto von Burkhard Ewert und schrieb: „Das ist Burkhard Ewert, Chefredakteur der NOZ, der nun NIUS, AFD und Kinderpornografie in einem Satz nennt. Schreiben Sie ihm gern und sagen Sie ihm, was Sie davon halten.“ Dazu verlinkte Reichelt den Account des Journalisten – nicht aber das Original-Interview, dessen kleine Zwischenüberschrift ihn so auf die Palme gebracht hatte. Der Shitstorm war so maßlos wie vom Nius-Chef erwünscht. Viele Medien und Mediendienste berichteten.

Nach der Reichelt-Attacke war auch die AfD im NOZ-Verbreitungsgebiet dankbar auf den Zug aufgesprungen: Olaf Hilmer vom AfD-Kreisverband Uelzen postete eilig: „Julian Reichelt hat absolut recht. NOZ duldet keine anderen Meinungen.“

Transparenzhinweis: Im Rahmen einer Kooperation tauschen die MOPO und NOZ/SHZ ausgewählte Inhalte aus. Das hier thematisierte Interview wurde auch auf mopo.de veröffentlicht.