Volksinitiative fordert: Schluss mit der Schuldenbremse!

Rotherbaum -

Eine Volksinitiative ist durch eine Einigung abgewendet (Hamburgs Grün erhalten) worden, eine weitere wurde durch Gerichte gekippt (Pflege). Und schon ploppt die nächste Volksinititive in Hamburg auf. Eine vor allem von Studierenden getragene Gruppe will die Schuldenbremse in Hamburg kippen.

Schulden abbauen, keine neuen Schulden machen. Einnahmen zur Rückzahlung von Krediten verwenden. Das alles gehört zur Schuldenbremse, wie sie seit 2012 auch in der Hamburger Verfassung steht. Zudem sind die einzelnen Behörden durch eine Deckelung verpflichtet, so sparsam zu haushalten, dass ihre Budgets nur sehr begrenzt steigen. Die Schuldenbremse wurde damals von einer breiten Parlaments-Mehrheit verabschiedet.

Initiatoren: Schuldenbremse verschärft Ungleichheit

Nur das Geld auszugeben, was eine Kommune besitzt? Das ist für die einen völlig plausibel und nötig. Für die Initiative gegen die Schuldenbremse aber überhaupt nicht.



Sie argumentiert, dass so dauerhaft öffentlichen Ausgaben gekürzt werden, gleichzeitig aber die Banken bedient werden. „So wird die soziale Ungleichheit weiter verschärft", heißt es seitens der Initiative. „Diese Politik gefährdet das öffentliche Gemeinwesen, insbesondere in den Bereichen Bildung, Kultur, Gesundheit und Soziales, in seiner Substanz.“

10.000 Unterschriften werden benötigt

Die Unterschriften-Sammlung hat bereits begonnen. Die Gruppe, zu denen etwa die Studierendenparlamente von Uni und HAW gehören, braucht bis Ende Oktober rund 10.000 Unterschriften, um die nächste Stufe zu erreichen. Eine Unterstützung von einer der großen Parteien aus der Bürgerschaft gibt es bis jetzt nicht.

Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) unterstützt die Initiative ausdrücklich nicht. Und das obwohl sie sich immer gegen die Schuldenbremse ausgesprochen hat, weil aus ihrer Sicht das Bildungswesen unterfinanziert ist. Sie hält eine Volksinitiative aber für den falschen Weg. Der Grund: Es fehle am breiten Bündnis, das die Initiative trägt.