Urteil erwartet: AfD klagt gegen Innensenator Grote – schon wieder

Die Hamburger AfD ist gegen Innensenator Andy Grote (SPD) wegen einer mutmaßlichen Verletzung des Neutralitätsgebots vor das Verfassungsgericht gezogen. Grote soll der AfD in einer Sitzung der Hamburgischen Bürgerschaft eine Relativierung des Holocaust vorgeworfen haben. Das Gericht spricht am Freitag sein Urteil – es ist nicht das erste Mal, dass die AfD den Senator vor Gericht zerrt.

Was ist geschehen? In der Bürgerschaftssitzung am 8. November 2024 gab es eine Debatte über einen fraktionsübergreifenden Antrag zum Thema „Ein Bekenntnis zur Solidarität mit Israel, der Verurteilung der Terrorangriffe durch die Hamas und die Forderung zur Schließung des IZHs durch das Bundesministerium des Inneren“.

Dabei sagte Grote: „Die Relativierung des Nationalsozialismus und des Holocaust gehören zur Grunderzählung der AfD. Und deshalb verwahren sich die Vertreterinnen und Vertreter des Judentums in Deutschland zurecht gegen jede durchsichtige und instrumentelle Solidarität der AfD.“

AfD zieht erneut gegen Grote vor Gericht

Die AfD bezeichnete diese Aussagen des Senators als „frei erfunden und durch nichts gerechtfertigt“. Der Landesverband der AfD und die AfD-Bürgerschaftsfraktion sehen darin eine Verletzung des Neutralitätsgebots des Senators. Darum zogen sie im April 2024 gegen den Innensenator und den Senat vor das Verfassungsgericht.

Grote und der Senat sind hingegen der Meinung, mit den Äußerungen seien Tatsachen wiedergegeben worden. Zudem sei der Beitrag lediglich eine Reaktion auf die vorherigen Redebeiträge der AfD im Rahmen der parlamentarischen Debatte gewesen. Selbst wenn von einem Eingriff in das Neutralitätsgebot auszugehen wäre, sei dieser durch den Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung gerechtfertigt.

Es ist nicht das erste Mal, dass die AfD gegen Grote vor Gericht zieht. Als der Innensenator bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts 2019 eine AfD-Teilorganisation rechtsextrem genannt hatte, war die Partei ebenfalls dagegen vorgegangen. Auch hier sah sie das Neutralitätsgebot verletzt. Das Verfassungsgericht wies den Antrag 2021 als unzulässig und unbegründet zurück. (abu)