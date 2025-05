Extremer Zuwachs: Über 5000 Mitglieder verzeichnet Hamburgs Linkspartei aktuell – rund 3000 von ihnen sind allein in diesem Jahr eingetreten. Im Vergleich zu anderen Parteien ist das ein extremer Sprung. Warum wollen plötzlich so viele Linke werden? Die MOPO hat mit Thomas Kaser (38) aus Horn gesprochen, er ist das 5000. Mitglied und durchlebte persönlich eine ungewöhnliche politische Entwicklung – vom Interessenten für die AfD zum handfesten Linken. Außerdem erzählt Hamburgs Linken-Co-Fraktionschefin Sabine Ritter, wie die Partei ihre vielen neuen Mitglieder sogar mit „Speed Dating“ einbinden will.