„Untermensch“: AfD-Abgeordneter zeigt Parteifreund an

Zoff in der AfD Harburg: Ein Bezirksabgeordneter hat Anzeige gegen einen Parteifreund erstattet. Der Vorwurf: Er sei als „Untermensch“ bezeichnet worden.

Wie der NDR berichtet, ist es in einer Fraktionssitzung Ende Juli zu einem heftigen Wortgefecht zwischen zwei AfD-Politikern gekommen. Im Anschluss erstattete der Bezirksabgeordnete Adrian Leuser Anzeige gegen seinen damaligen Fraktionskollegen Andreas Ehlers.

Laut der Strafanzeige, die dem Sender vorliegt, soll Ehlers seinen Parteifreund in der nichtöffentlichen Sitzung als „Affe“ und als „Untermensch“ bezeichnet haben. Ihm sei sogar ein „Stiefeltritt“ angedroht worden. Ein weiterer AfD-Politiker bezeugte diese Wortwahl in einer eidesstattlichen Erklärung.

Zoff in der AfD Harburg: Abgeordneter stellt Anzeige wegen Beleidigung gegen Parteifreund

Der Beschuldigte Ehlers wiederum weist die Vorwürfe von sich und sieht sich als Bauernopfer eines gescheiterten Politikers mit „vermessener Aufstiegs-Gier“. Auch AfD-Fraktionschef Helge Ritscher bezeichnete die Strafanzeige gegenüber dem NDR als „billiges Nachtreten“. Bei der Auseinandersetzung habe es sich lediglich um eine „Kabbelei“ gehandelt. Das Wort „Untermensch“ sei definitiv nicht gefallen, sagt Ritscher.

Das könnte Sie auch interessieren: Agentenkrimi und Familiendrama: 6 Gründe, warum uns der Block-Prozess so fasziniert

Adrian Leuser hat inzwischen die Fraktion verlassen – ihm droht jetzt ein Parteiausschlussverfahren. AfD-Landeschef Dirk Nockemann hat ihn aufgefordert, sein Mandat niederzulegen. (mp)