Doppelmandate sind im Hamburger Parlament nicht gern gesehen. Einzig die AfD hält daran fest und kassiert damit auch doppelt. Die MOPO hat nachgefragt.

Doppelmandate sind in Hamburg zwar erlaubt. Politisch ungewöhnlich sind sie trotzdem: Wer in die Hamburgische Bürgerschaft gewählt wird, legt sein Mandat im Bezirk üblicherweise nach einer Übergangszeit ab. So entstehen Plätze für Nachrücker – und mögliche Interessenskonflikte zwischen Landes- und Bezirksebene werden vermieden. Anders die AfD: Mehr als ein Jahr nach der letzten Bürgerschaftswahl hat über die Hälfte der Abgeordneten noch beide Mandate inne – und erhält damit auch doppelte Diäten.

Insgesamt fünf der neun AfD-Bürgerschaftsabgeordneten haben ihre Bezirksmandate behalten: Marco Schulz, Peggy Heitmann und Thomas Reich sind gleichzeitig auch Abgeordnete im Bezirk Wandsbek. Schulz ist zudem stellvertretender AfD-Fraktionschef im Bezirk, nach eigenen Angaben aber unvergütet.

Eugen Seiler hat ein Mandat in der Bezirksversammlung Bergedorf und ist dort stellvertretender Fraktionsvorsitzender (vergütet). Benjamin Mennerich ist fraktionsloser Abgeordneter in Hamburg-Mitte.

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Der für die AfD gewählte und inzwischen in der Bürgerschaft fraktionslose Abgeordnete Robert Risch zählt zwar nicht mehr dazu, ist zeitgleich aber weiterhin AfD-Abgeordneter in Altona.

Doppelte Diäten für AfD-Abgeordnete

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Sie erhalten damit Entschädigungen aus zwei politischen Ebenen: Für die Tätigkeit in der Bürgerschaft erhalten Abgeordnete eine Aufwandsentschädigung von monatlich rund 4800 Euro. Dazu kommen 40 Euro pro Sitzung, ein Ticket für den öffentlichen Nahverkehr sowie weitere Pauschalen, etwa für Büroausstattung oder Kinderbetreuung.

Marco Schulz (AfD) hat neben seinem Mandat in der Hamburgischen Bürgerschaft auch eines im Bezirk Wandsbek Marcus Brandt

Bezirksabgeordnete erhalten ebenfalls eine monatliche Grundentschädigung von rund 1000 Euro. Fraktionschefs bekommen das Dreifache, Stellvertreter das Zweifache. Hinzu kommen verschiedene Pauschalen, etwa 40 Euro Sitzungsgeld.

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Das sagt die AfD zu den Doppelmandaten

Von der AfD heißt es auf Anfrage, die betreffenden Abgeordneten hätten sich bewusst dafür entschieden, beide Mandate zu behalten. „Die AfD-Fraktion begrüßt dies ausdrücklich, sofern die jeweiligen Aufgaben vollumfänglich erfüllt werden“, so eine Sprecherin. Dadurch sei die Arbeit besonders „praxisnah“.

Thomas Reich (AfD) spricht in der Aktuellen Stunde der Sitzung der Hamburgischen Bürgerschaft. Markus Scholz

Die finanzielle Entschädigung spiele bei der Entscheidung keine Rolle. Die Mandatsträger würden sich „weiterhin auf beiden Ebenen politisch einbringen wollen und dies auch leisten können“. Aus formalen Gründen brauche niemand sein Mandat niederzulegen.

Ein Blick in die Sitzungskalender zeigt jedoch, wie eng das in der Praxis werden kann: Bei mehreren Doppelmandatsträgern liegen Termine in Bürgerschaft und Bezirk am selben Tag teils nur eine Stunde auseinander. Verboten ist das nicht – politisch erklärungsbedürftig aber schon.

SPD sieht Doppelmandate kritisch

In allen anderen Fraktionen gehört es seit Jahren zur „gängigen Praxis“, auf das Bezirksmandat zu verzichten. Auf MOPO-Anfrage erklärt der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Ole Thorben Buschhüter: „Unser Anspruch ist, dass Mandate mit der gebotenen Zeit und Sorgfalt ausgeübt werden können und Interessenkonflikte gar nicht erst entstehen.”

Zugleich wolle man möglichst vielen Menschen die Möglichkeit geben, politische Verantwortung zu übernehmen und sich in Parlamenten und Bezirksversammlungen einzubringen. So sehen das offensichtlich auch Grüne, CDU und Linke – in keiner der Fraktionen gibt es Doppelmandate.