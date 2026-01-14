Tschentscher zu Olympia: „Ich erwarte, dass wir eine Mehrheit bekommen“

Paris zieht positive Bilanz nach Olympia 2024. Hamburgs Bürgermeister zeigt sich positiv in Bezug auf das Referendum. Was Hamburg von den Erfahrungen der französischen Hauptstadt lernen will.

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher setzt auf ein starkes Votum für Olympische Spiele beim geplanten Referendum Ende Mai. „Ich erwarte, dass wir eine Mehrheit bekommen können, und hoffe, dass das Ergebnis möglichst gut wird“, sagte der SPD-Politiker am Rande des Besuchs des Pariser Vize-Bürgermeisters für Sport, Pierre Rabadan, im Rathaus.

Olympische Spiele in Paris als Erfolg verbucht

In München habe bereits eine große Mehrheit für Olympische Spiele 2036, 2040 oder 2044 gestimmt. Auch Nordrhein-Westfalen und Berlin wollen ins Rennen um das Sportgroßereignis gehen. Letztlich müsse Hamburg sich ja in ganz Deutschland durchsetzen. Noch am Mittwochabend wollte die Hamburgische Bürgerschaft den Weg frei machen für ein Referendum am 31. Mai.

Rabadan – er hält sich für einen zweitägigen Besuch in der Hansestadt auf – sagte, die Olympischen Spiele in Paris 2024 seien ein großer Erfolg gewesen. „Aber wir sind auch sehr stolz auf die Auswirkungen der Olympischen Spiele bei uns in Paris und in der gesamten Pariser Region.“

Das klarste Beispiel dafür sei die Tatsache, dass man nun in der Seine wieder baden könne. Das sei lange unvorstellbar gewesen. Gerne sei Paris bereit, sich mit Hamburg darüber weiter auszutauschen. (dpa/mp)