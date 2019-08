Trotz Verurteilung und Knast: Hamburgs SPD wird „Obama von Altona“ nicht los

Fast zehn Jahre hatten sich die rechtlichen Auseinandersetzungen um die Straffälligkeit Bülent Ciftliks hingezogen. Jetzt sitzt er ein. Fast ebenso lange zieht sich das Parteiausschlussverfahren hin, dass die SPD gegen den heute 47-jährigen angestrengt hatte. In dieser Sache ist jedoch kein Ende absehbar.

Vermittlung einer Scheinehe, Wahlfälschung, Körperverletzung. Bülent Ciftlik hat einiges auf dem Kerbholz. Dafür muss er seit Montag eine Haftstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten absitzen. Dabei galt er einmal als aufgehender Stern am Firmament der Hamburger SPD.

Aufstieg und Fall des Bülent Ciftlik

„Obama von Altona“ nannten sie ihn, der sich in kürzester Zeit zum Sprecher hocharbeitete und den die Hamburger direkt in die Bürgerschaft wählten. Jugend-, Sozial- und Migrationspolitik waren seine Schwerpunkte nach seiner Wahl 2008. Seine Energie schien unerschöpflich.

Aber auch seine kriminelle Energie, wie gerichtlich festgestellt wurde, ließ sich als „erheblich“ charakterisieren. In der Hauptsache ging es um die Vermittlung einer Scheinehe. Er soll ausgenutzt haben, dass eine Ex-Freundin immer noch in ihn verliebt war und deswegen seinen Wunsch erfüllte, einem Bekannten durch eine Heirat den Aufenthaltsstatus zu sichern.

Im Zuge des Verfahrens soll er dann zu Falschaussagen angestiftet, E-Mails gefälscht und Zeugen geohrfeigt haben. Er erhielt eine Geldstrafe, die er jedoch nicht akzeptierte. Das gerichtliche Ringen endete für Ciftlik nun elf Jahre später im Knast.

Parteiausschlussverfahren zieht sich hin

Fast ebenso lange wie der Strafprozess dauert nun schon das Parteiausschlussverfahren gegen Ciftlik. Mehrfach hatte sich selbst Olaf Scholz für den Rauswurf ausgesprochen, bevor er 2010 durch die Landesschiedskommission vollzogen wurde. Ciflik ging parteiintern in Berufung, das Verfahren ging nach Berlin, wo der Bundesvorstand zu entscheiden hatte. Auch die wollten Ciftlik rauswerfen, doch der akzeptierte dies weiterhin nicht.

So landete der Streit vor dem Kammergericht Berlin. 2013 entschied dieses: Ciftlik bleibt SPD-Mitglied. Das wollte wiederum die SPD nicht auf sich beruhen lassen. Seitdem ist der Fall anhängig beim Verfassungsgericht und wartet auf ein höchstrichterliches Urteil. „Wann ein Urteil des Verfassungsgerichts zu erwarten ist, steht zurzeit noch nicht fest“, sagt SPD-Sprecher Lars Balcke zum Fortgang des Prozesses.

Sie nehmen fast jeden, werden jedoch niemanden los

Mit dieser Geschichte reiht sich Bülent Ciftlik in das Spalier der ewigen Ausschlussverfahren ein. Denn eine ganze Reihe von Parteien kämpft um den Ausschluss einer ganzen Reihe von Persönlichkeiten. Das prominenteste Beispiel dürfte Thilo Sarrazin sein: Der ehemalige Finanzsenator und Bundesbanker läuft immer noch mit seinem SPD-Parteibuch herum. Und das, obwohl es in der Partei einen breiten Konsens darüber gibt, dass die Aussagen Sarrazins gerade zu Muslimen parteischädigend seien. Sarrazin selbst bestreitet, sozialdemokratische Grundsätze verletzen zu wollen.

Die Hamburg dürfte die Affäre der Grünen um die beiden mutmaßlich mit salafistischen Gruppierungen in Kontakt stehenden Abgeordneten ins Gedächtnis kommen. Seit Wochen ist die Fraktion in zwei gespalten. Ein Parteiausschlussverfahren wird zurzeit vorbereitet und kann lange dauern. Die Beweislage in der Sache ist nämlich nach wie vor nicht abschließend geklärt.