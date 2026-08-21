Unfall in Niendorf: Eine Seniorin wird durch eine offene Autotür am Kopf verletzt – und stirbt Tage später.

Tragisches Unglück in Niendorf: Eine offen gelassene Beifahrertür hatte zum Sturz einer älteren Frau geführt und diese zunächst lebensgefährlich verletzt. Tage später verstarb die Seniorin infolge ihrer Verletzungen.

Laut Polizei waren eine 66 Jahre alte Fahrerin und ihre 84 Jahre alte Mutter am Donnerstag, den 16. Juli, auf dem Weg zum Friedhof unterwegs, um das Grab des verstorbenen Ehemannes der Mutter zu besuchen.

Hamburg: 84-Jährige schwer am Kopf verletzt

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Die 84 Jahre alte Beifahrerin stieg in der Promenadenstraße aus dem Auto aus, bevor die Tochter einparken wollte. Die Fahrerin setzte anschließend rückwärts und traf dabei ihre Mutter mit der offengelassenen Beifahrertür.

Die 84-Jährige stürzte dadurch und erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen am Kopf. Die Seniorin kam unter Notarzt-Begleitung in ein Krankenhaus. Auch ein Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes war vor Ort, um Angehörige und Zeugen zu betreuen.Wie die Polizei jetzt mitteilte, starb die Frau schon Ende Juli infolge ihrer Verletzungen. (dpa/mp)