Thering wieder zum CDU-Chef gewählt – doch die Zustimmung schwindet

Dennis Thering ist am Samstag als Landesvorsitzender der CDU Hamburg bestätigt worden. Die Zustimmung für den 42-Jährigen ist aber gesunken.

Beim Landesparteitag im Bürgerhaus Wilhelmsburg stimmten am Vormittag 184 Delegierte für den Hummelsbütteler. 28 stimmten gegen ihn; es gab eine Enthaltung.

Thering als CDU-Landesvorsitzender wiedergewählt

Das entspricht einer Zustimmung von 86,4 Prozent. Einen Gegenkandidaten gab es nicht.

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Zuletzt war Thering im Februar 2024 mit 94,4 Prozent der Stimmen als Landesvorsitzender wiedergewählt worden. Er ist seit April 2023 im Amt. Drei Jahre zuvor hatte er bereits den Vorsitz der CDU-Bürgerschaftsfraktion übernommen. (dpa/mp)