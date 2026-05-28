Teurer und später fertig: Großprojekt für Hamburgs Energiewende läuft aus dem Ruder

Sie soll mit Strom und Fernwärme ein wichtiger Baustein für Hamburgs Energiewende werden – doch sowohl zeitlich als auch finanziell läuft das Großprojekt aus dem Ruder: Hamburgs neue Müllverbrennungsanlage am Volkspark – offiziell Zentrum für Ressourcen und Energie (ZRE) – wird deutlich später fertig als geplant – und deutlich teurer.

Das bestätigte die Umweltbehörde der Deutschen Presse-Agentur. Eine externe Projektüberprüfung habe ergeben, dass der freigegebene Kostenrahmen von 534 Millionen Euro „nach derzeitiger Einschätzung nicht eingehalten werden“ kann. Wie stark die Kosten steigen, ist noch offen. „Eine genaue Schätzung ist aktuell noch Gegenstand der Prüfung und noch nicht abgeschlossen“, hieß es aus der Behörde.

Müllverbrennungsanlage am Volkspark: Kosten und Terminplan wackeln

Das ZRE gilt als wichtiger Baustein der Hamburger Wärme- und Energiewende. Es soll künftig im Winter bis zu 75 Megawatt Fernwärme liefern und im Sommer bis zu 22 Megawatt Strom erzeugen.

Baubeginn war im April 2023, ursprünglich war die Fertigstellung für 2025 geplant. Die Kosten waren bereits von erwarteten 450 Millionen Euro auf mehr als eine halbe Milliarde Euro gestiegen. Ursprünglich war die Stadtreinigung sogar von nur rund der Hälfte ausgegangen.

Auch der bisherige Terminplan ist nicht mehr zu halten. Der Aufsichtsrat wurde Ende April über die Kostensteigerungen „und die verzögerte Fertigstellung des Projektes“ informiert. Umweltsenatorin Katharina Fegebank (Grüne), Vorsitzende des Aufsichtsrats, berief daraufhin eine Sondersitzung ein.

ZRE wird teurer: CDU fordert Aufklärung

Der CDU-Bürgerschaftsabgeordnete Sandro Kappe kritisierte die Entwicklung scharf. „Beim ZRE sind die Kosten von ursprünglich rund 234 Millionen Euro zunächst auf 534 Millionen Euro gestiegen – und nun räumt der Senat sogar ein, dass selbst diese Summe nicht ausreichen wird“, sagte er dem „Hamburger Abendblatt“.

Kappe sieht Parallelen zur Kostenexplosion bei der Klärschlammanlage Vera II von Hamburg Wasser im Hafen. „Wie bei Hamburg Wasser erwarte ich eine lückenlose Aufklärung“, sagte er.

Müllverbrennungsanlage: Wedel-Aus laut Senat nicht gefährdet

Auswirkungen auf die geplante Abschaltung des Kohle-Heizkraftwerks Wedel haben die Verzögerungen laut Senat nicht. Sie änderten „nichts an dem grundsätzlich eingeschlagenen Dekarbonisierungspfad der Wärmeversorgung und der Zielerreichung 2030“.

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Das in den 1960er-Jahren gebaute Kraftwerk Wedel soll nach Angaben der Hamburger Energiewerke Mitte kommenden Jahres stillgelegt werden. Es soll durch den noch im Bau befindlichen Energiepark Hafen ersetzt werden. Kappe mahnte: „Wenn Wedel endlich abgeschaltet werden soll, brauchen wir jetzt vor allem eins: Tempo und Verlässlichkeit.“ (dpa/mp)