Rückschlag für den Senat im Streit um das umstrittene Dublin-Zentrum in Rahlstedt: Das Sozialgericht Hamburg hat die Stadt verpflichtet, zwei Geflüchteten wieder reguläre Leistungen zu zahlen – zumindest vorläufig. Es geht um zwei Männer aus Afghanistan und Syrien, die in Griechenland bereits Schutz erhalten haben.

Die Stadt hatte die Hilfen weitgehend gestrichen. Ihre Begründung: Die Männer müssten nach Griechenland zurückkehren und könnten dort selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen, denn dort wurde ihnen Schutz gewährt. Doch die Männer klagten – und bekamen nun vom Sozialgericht recht. Es argumentiert unter anderem, dass die Betroffenen in Griechenland praktisch keinen Zugang zu staatlicher Unterstützung hätten, und verweist auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshof von Anfang Juni, das vergleichbare Fälle beanstandet hatte. Die Männer sollen daher vorläufig wieder ungekürzte Grundleistungen bekommen.

Hamburg: Deshalb ist das Dublin-Zentrum umstritten

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Im Dublin-Zentrum bringt die Stadt Menschen unter, die nach Auffassung der Behörden in einen anderen europäischen Staat zurückkehren sollen. Die Einrichtung ist umstritten: Bewohner bleiben dort häufig länger als zunächst angekündigt und erhalten nur eingeschränkte Leistungen – im Wesentlichen ein Bett, Verpflegung und Hygieneartikel.

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Die Linksfraktion wertete die Entscheidung als Niederlage für die Linie des Senats. Carola Ensslen, fluchtpolitische Sprecherin der Fraktion, erklärte: „‚Bett, Brot, Seife‘ im Dublin-Zentrum ohne Mobilität und ohne einen Geldbetrag zur freien Verfügung sind jedoch kein menschenwürdiges Existenzminimum, wie es das Grundgesetz für alle Menschen, die sich in Deutschland aufhalten, vorsieht.“ Der Senat müsse den Betroffenen „so schnell wie möglich wieder reguläre Leistungen erbringen“.

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Sozialgericht entscheidet: Behörde prüft Möglichkeiten

Die Sozialbehörde teilte der MOPO allerdings mit, dass die Stadt im Regelfall weiter an ihrem bisherigen Vorgehen festhalte und beruft sich wie bisher auf das Asylbewerberleistungsgesetz. Die Innenbehörde prüfe, ob Beschwerde gegen die Entscheidungen des Sozialgerichts eingelegt wird. (nf)