Der ehemalige Hamburger Innensenator und Zweite Bürgermeister Alfons Pawelczyk (SPD) bei einer Matinee im Jahr 2006. (Archivbild) picture alliance / Sammlung Richter

Der ehemalige Innensenator und Zweite Bürgermeister Hamburgs, Alfons Pawelczyk, ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Dies teilte unter anderem Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) mit.

„Mit Alfons Pawelczyk verliert Hamburg einen prägenden Politiker, der über viele Jahrzehnte hinweg Verantwortung für seine Stadt, seine Partei und das Land übernommen hat”, schreibt Dressel auf seiner Facebook-Seite.

Von 1969 bis 1980 war Pawelczyk Bundestagsabgeordneter für Hamburg, anschließend Innensenator (1980 bis 1984 sowie 1986/87) und 1984 bis 1987 Zweiter Bürgermeister der Stadt.

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SPD Hamburg trauert: Alfons Pawelczyk ist tot

„Mehr als 65 Jahre gehörte Alfons Pawelczyk der SPD Hamburg an. Er war im Kreis Wandsbek tief verwurzelt und war viele Jahre unser Kreisvorsitzender“, so Dressel weiter, der nicht nur Finanzsenator, sondern aktuell auch Kreischef in Wandsbek ist.

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Pawelczyk habe sich in seinen Ämtern „stets mit großer Ernsthaftigkeit und hohem Verantwortungsbewusstsein in den Dienst der Bürgerinnen und Bürger gestellt“. Sein Wirken bleibe eng mit Hamburg und der Sozialdemokratie verbunden. Auch die SPD Wandsbek werde ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Auch die Bundeskanzler Helmut-Schmidt-Stiftung ehrt Pawelczyk und schreibt auf Facebook: „Mit Alfons Pawelczyk verlieren wir einen bedeutenden Sozialdemokraten und engen politischen Weggefährten von Helmut Schmidt.”

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Über viele Jahrzehnte habe beide die Zusammenarbeit in der Hamburger SPD verbunden. Als Mitglied von Helmut Schmidts Freitagsgesellschaft blieb Alfons Pawelczyk ihm auch persönlich eng verbunden.