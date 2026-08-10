An der SPD-Basis braut sich etwas zusammen: Die neuen Chefs der AG Migration und Vielfalt setzen sich für einen Sonderparteitag ein — darunter ist auch eine Hamburger Bürgerschaftsabgeordnete.

Der Unmut über die SPD-Vorsitzenden Bärbel Bas und Lars Klingbeil wächst an der Basis. (Archivbild) Bernd Elmenthaler

Beben in der SPD: Die Arbeitsgemeinschaft Migration und Vielfalt der SPD drängt auf einen Sonderparteitag im Herbst, um die Parteispitze neu aufzustellen. Neue Chefs dieser AG sind die Hamburger Bürgerschaftsabgeordnete Meriah Ashuftah und Okran Özdemir aus dem Berliner Abgeordnetenhaus. Ihre Forderungen sind weitreichend.

In der Bevölkerung gebe es eine „massive Irritation hinsichtlich der Sozialdemokratie“ in unserem Land, sagen Ashuftah und Özdemir jetzt im „Spiegel“. Die SPD werde nicht mehr als politische Option wahrgenommen, was sich in den aktuellen Umfragen niederschlage.

SPD-Politiker fordern Sonderparteitag

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Dieser Trend ist „existenzgefährdend“, sagen die beiden, und halten einen Sonderparteitag im Herbst für unumgänglich. Die aktuelle Führungsstruktur rund um die SPD-Vorsitzenden Bärbel Bas und Lars Klingbeil halten sie für gescheitert. Parteivorsitz und Regierungsamt in Personalunion seien keine Option mehr.

Ein außerordentlicher Parteitag kann vom Parteivorstand einberufen werden oder von der Basis, wenn sich mindestens zwei Fünftel der Bezirksverbände dafür aussprechen. Dafür müssten sich noch mehr Sozialdemokraten dem Vorschlag anschließen.

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Aktuell äußern mehrere Landesverbände ihren Unmut über die derzeitige Situation der Partei, darunter aus Hessen und Nordrhein-Westfalen. (abu)