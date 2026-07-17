Unfall in Niendorf: Eine Seniorin wird durch eine offenen Autotür schwer am Kopf verletzt. Was passiert ist.

Der tragische Unfall passierte auf dem Friedhof in Niendorf. Screenshot Google Maps

Eine offen gelassene Beifahrertür hat zu dem Sturz einer älteren Frau geführt und diese lebensgefährlich verletzt.

Wie ein Polizeimitarbeiter mitteilte, waren eine 66 Jahre alte Fahrerin und ihre 84 Jahre alte Mutter gestern Mittag in Niendorf auf dem Weg zum Friedhof unterwegs, um das Grab des verstorbenen Ehemannes der Mutter zu besuchen.

Hamburg: 84-Jährige schwer am Kopf verletzt

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Die 84 Jahre alte Beifahrerin stieg aus dem Auto aus, bevor die Tochter einparken wollte. Die Fahrerin setzte anschließend rückwärts und traf dabei ihre Mutter mit der offen gelassenen Beifahrertür.

Die 84-Jährige stürzte dadurch und erlitt dabei schwere Verletzungen am Kopf. (dpa/mp)