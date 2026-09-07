Die CDU erleidet bei der Wahl in Sachsen-Anhalt eine krachende Niederlage. Hamburgs Politiker sind bestürzt über den AfD-Erfolg.

Der Wahlerfolg der AfD in Sachsen-Anhalt sorgt auch in Hamburg für heftige Reaktionen. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) spricht von einem „schweren Schlag“, CDU-Landeschef Dennis Thering fordert Konsequenzen im Bund – und auch SPD, Grüne und Linke zeigen sich alarmiert.

„Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik steht eine gesichert rechtsextreme Partei in einer Landtagswahl kurz vor einer absoluten Mehrheit", erklärte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) noch am Sonntagabend auf Instagram. „Das Grundgesetzt und der Rechtsstaat konnten seit Ende des Zweiten Weltkrieges gegen viele äußere und innere Feinde verteidigt werden. Das heutige Wahlergebnis ist ein schwerer Schlag für die politische Stabilität in Deutschland."

Hamburg: So reagiert Tschentscher auf AfD-Wahl

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Es müsse als Ausdruck des Protests und größter Unzufriedenheit vieler Bürgerinnen und Bürger in Sachsen-Anhalt mit der Politik ernst genommen werden. „Eine Beteiligung der AfD an der künftigen Regierung in Magdeburg wäre auch eine Bewährungsprobe für den Rechtsstaat und den Föderalismus in Deutschland insgesamt.”

Dem vorläufigen amtlichen Endergebnis zufolge hat die AfD bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ihren Stimmenanteil mit nun 43,8 Prozent verdoppelt, verpasst jedoch die absolute Mehrheit. Die CDU halbiert sich auf 17,2 Prozent und landet abgeschlagen auf Platz zwei. Die Linke (8,6 Prozent) verliert, die Grünen (8,9 Prozent) legen zu und erreichen wohl ihr bestes Landtagswahlergebnis in Sachsen-Anhalt. SPD (9,3 Prozent) hält etwa ihren Anteil, das BSW zieht mit 5,3 Prozent knapp in den Landtag ein. FDP verpasst den Wiedereinzug – Landeschefin Lydia Hüskens kündigt ihren Rücktritt an.

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Der CDU-Vorsitzende Hamburgs, Dennis Thering, hat die großen Verluste seiner Partei bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt als „absolut bitteres Ergebnis” bezeichnet. Überraschend sei es aber nicht gekommen, erklärte Thering nach den Prognosen. Darin spiegelten sich natürlich auch die Zustimmungswerte zur Bundesregierung sowie der wachsende Unmut der Bürgerinnen und Bürger wider. „Für die Union bleibt es ein rabenschwarzer Tag, der deutlich macht, wie tief die Verunsicherung und Unzufriedenheit im Land inzwischen reichen. Es bleibt zu hoffen, dass dieser Warnruf im Bund gesehen und verstanden wird.” Die Menschen erwarteten spürbare Veränderungen, klare Orientierung und eine Politik, die Vertrauen zurückgewinne, so Thering.

AfD-Sieg in Sachsen-Anhalt: Das sagen Hamburgs Parteien

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Die SPD bezeichnete die Menschen in dem Bundesland als die eigentlichen Wahlverlierer. Sie müssten sich auf Jahre politischer und wirtschaftlicher Unsicherheit einstellen, teilten die Landesvorsitzenden Melanie Leonhard und Nils Weiland mit.

Grünen-Landeschef Leon Alam bezeichnete das AfD-Ergebnis als erschreckend. „Dass ein gesichert rechtsextremer Landesverband der AfD möglicherweise die absolute Mehrheit bei einer Landtagswahl holt, ist eine Gefahr für unsere Demokratie.”

Thomas Iwan, Co-Landessprecher der Hamburger Linken, nannte das AfD-Ergebnis ein „deutliches Alarm-Signal”. Er teilte mit: „Wenn rechte Identitätspolitik gegen Kultur, Geflüchtete und Queere wichtiger wird als der Kampf für bezahlbare Mieten oder die Arbeitsplätze im mitteldeutschen Chemiedreieck, kommen sehr harte Zeiten auf die Menschen in Sachsen-Anhalt zu.”

Hamburgs AfD-Chef Dirk Nockemann gratulierte seinen „Parteifreunden” aus Sachsen-Anhalt und bezeichnete das Wahlergebnis dem NDR gegenüber als „fulminant“.

Noch am Sonntag hatten sich in Hamburg Hunderte Menschen in der Innenstadt als Reaktion auf die ersten Hochrechnungen der Wahl versammelt und gegen die AfD und einen Rechtsruck demonstriert. Das Hamburger Bündnis gegen Rechts hatte dazu aufgerufen. (nf mit dpa)