Das dürfte vielen Hamburger Eltern gar nicht schmecken: Das Mittagessen an den Grundschulen wird ab dem kommenden Schuljahr teurer. Zwar steigt der Gesamtpreis pro Mahlzeit nur um wenige Cent – der Anteil, den vollzahlende Eltern übernehmen müssen, erhöht sich jedoch deutlich.

Statt bisher fünf Euro werden in der Mensa ab August 5,30 Euro fällig – pro Essen. Das berichtete zuerst der NDR aus einem Schreiben, das am Mittwoch an alle Schulen ging und an die Familien weitergeleitet werden soll.

Mit dem Elternbeitrag ist der Preis für das Schulessen nicht ganz gedeckt. Den Rest schießt die Stadt Hamburg dazu.

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Zuschuss der Stadt Hamburg zum Schulessen sinkt

Aktuell rechnen die Caterer, die die Schulkantinen beliefern, 5,60 Euro pro Mahlzeit ab, von denen die Stadt 60 Cent übernimmt. Ab August steigt der Preis für ein Mittagessen um fünf Cent auf 5,65 Euro, wie eine Sprecherin der Schulbehörde auf MOPO-Anfrage sagt. Der Zuschuss der Stadt sinkt dann allerdings um 35 Cent, sodass die Eltern als vollen Satz 5,30 Euro zahlen müssen.

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Für Kinder von Geringverdienern gibt es eine Ermäßigung von diesem vollen Satz – das waren im Schuljahr 2024/25 rund 19 Prozent der Mensa-Gäste. Schüler, die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket beziehen, zahlen nichts. Ihr Anteil lag im genannten Schuljahr bei etwa 43 Prozent. Die übrigen rund 38 Prozent der Mensa-Gäste zahlten den vollen Satz.

Schulbehörde: Mensa-Essen orientiert sich an allgemeiner Preisentwicklung

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„Die an den Hamburger Schulen tätigen Cateringunternehmen konnten nachvollziehbar darstellen, dass gesunde und schmackhafte Mittagessen, die den Standards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung entsprechen, nur möglich sind, wenn die allgemeine Preisentwicklung auch beim schulischen Mittagessen nachvollzogen wird“, erklärt eine Sprecherin der Schulbehörde.

Für die Preisobergrenze, die die Firmen fürs Essen verlangen dürfen, werden seit zwei Jahren der Verbraucherpreis- und der Arbeitskostenindex des Statistischen Bundesamtes zugrundegelegt. „Mit der Umstellung auf diese Systematik im Jahr 2024 war gleichzeitig ein Preissprung für die vollzahlenden Eltern verbunden, den der Senat für die ersten Jahre abfedern wollte“, so die Sprecherin.

Daher habe der Senat als „freiwillige und zusätzliche Leistung“ den Zuschuss für die vollzahlenden Eltern eingeführt. Dieser soll über die Jahre schrittweise reduziert werden, bis die Eltern den vollen Caterer-Preis zahlen.

Kritik kommt von der Hamburger Elternkammer: „Die Lösung kann nicht darin bestehen, die Kosten Jahr für Jahr weiter auf die Familien zu verlagern“, sagte die Vorsitzende Simone Kohl dem NDR.