Drei Menschen werden verletzt, als ein Autofahrer in den Gegenverkehr steuert.

Ein Kia-Fahrer ist am Abend in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem Land Rover kollidiert. HamburgNews/Christoph Seemann

Ein älterer Mann hat am Sonntagabend die Kontrolle über seinen Kia verloren und ist in den Gegenverkehr geraten. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden SUV.

Laut eines Reporters vor Ort soll ein 88-Jähriger gegen 18.20 Uhr zunächst nach rechts gegen den Kantstein des Rehrstiegs (Neugraben-Fischbek) geprallt und dann von dort aus in den Gegenverkehr geschleudert sein.

Dort kollidierte er mit einem Land Rover-SUV. Alle drei am Unfall beteiligten Personen seien verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei Hamburg bestätigt den Unfall auf Anfrage, zu Details wie dem Alter des Fahrers und dem genauen Hergang des Unfalls gibt es aber bisher keine offiziellen Angaben. (mp)