AfD wächst auch in Hamburg. Wo sie besonders stark ist – und warum der Unterschied zu Sachsen-Anhalt trotzdem riesig ist.

43,8 Prozent für die AfD: Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt wurde eine vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestufte Partei mit großem Abstand stärkste Kraft – und schrammte nur knapp an einer absoluten Mehrheit im Landtag vorbei. Könnte das in Hamburg auch passieren? Von Sachsen-Anhalter Verhältnissen ist Hamburg weit entfernt. Doch auch hier wächst die AfD – und erreicht in einzelnen Stadtteilen bereits Werte um 20 Prozent. Zwei Aspekte allerdings machen den Rechtspopulisten das Leben an der Elbe schwer.

Auch wenn Hamburgs AfD den Erfolg im Osten mit Jubeltänzen feierte: Von einem Rechtsruck, wie ihn die Landtagswahl am Sonntag offenbart hat, ist Hamburg weit entfernt. Doch still steht die AfD auch hier nicht. Kam die Partei bei der Bürgerschaftswahl 2020 noch auf 5,3 Prozent, lag sie 2025 schon bei 7,5 Prozent. Dabei gewann die Partei Wahlauswertungen zufolge netto rund 10.000 Stimmen von ehemaligen Nichtwählern dazu.

Hamburg: AfD legt in Umfragen zu

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In neueren Umfragen lag die Partei sogar über diesem Ergebnis: Bei einer Infratest-Dimap-Umfrage im März 2026 lag sie bei 10, bei der Sonntagsfrage von INSA im Juni sogar bei 12 Prozent.

In einzelnen Stadtteilen ist die AfD besonders stark: Am meisten Zuspruch bekam die Partei bei der Bürgerschaftswahl 2025 mit 21 Prozent in Neuallermöhe, mit 19,8 Prozent in Neuland-Gut Moor und mit 17,5 Prozent in Hausbruch. Am schwächsten war die AfD dagegen in Hoheluft-West und Ottensen (jeweils 2,6 Prozent) und in der Sternschanze (2,0 Prozent).

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Laut einer Auswertung des Statistikamts Nord schnitt die Partei in den Stadtteilen überdurchschnittlich gut ab, die auch ein geringeres Durchschnittseinkommen oder eine geringere Bevölkerungsdichte aufweisen. Zudem war die AfD nicht in allen Altersgruppen gleich stark: Die Partei wurde am häufigsten unter den 45- bis 69-Jährigen gewählt.

Hamburgs AfD: Mitgliederzahlen steigen

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Doch die Mitgliederzahlen der Partei wachsen: Stand Januar 2026 hatte die Partei 730 Mitglieder – über 200 Mitglieder mehr als noch ein Jahr zuvor. Im Vergleich mit den anderen Parteien bleibt die AfD in Hamburg aber klein. Die SPD hatte rund 10.000 Mitglieder, die Grünen 6800, die CDU 6000. Die Linken hatten rund 5500 Mitglieder, die FDP knapp 1800 Mitglieder.

Damit ist die AfD in Hamburg noch weit davon entfernt, stärkste Kraft zu werden. Dass sich das Kräfteverhältnis allerdings auch hier innerhalb kurzer Zeit ändern kann, zeigt die Bürgerschaftswahl 2001: Damals kam die Schill-Partei aus dem Stand auf 19,4 Prozent. Im Wahlkampf setzte sie vor allem auf den Kampf gegen Kriminalität und innere Sicherheit – also auf Themen, bei denen auch die AfD in Hamburg zuletzt ihre höchsten Kompetenzwerte erreichte.

AfD-Erfolg: Deshalb sind Hamburg und Sachsen-Anhalt so unterschiedlich

Die Voraussetzungen für den aktuellen AfD-Erfolg in Sachsen-Anhalt gehen allerdings deutlich darüber hinaus. Dort waren nur 31 Prozent mit der Arbeit ihrer Landesregierung zufrieden, mit der Bundesregierung sogar nur 11 Prozent. 51 Prozent der Sachsen-Anhalter fühlten sich im Vergleich zu anderen Deutschen zudem benachteiligt. Gleichzeitig wurden der AfD deutlich mehr Kompetenzen als anderen Parteien zugeschrieben, darunter auch in den Bereichen Wirtschaft, Bildungspolitik und soziale Gerechtigkeit. Die AfD wurde in allen Altersgruppen bis 70 Jahren stärkste Kraft, konnte Wahlauswertungen zufolge Zehntausende Stimmen der CDU abziehen und rund 160.000 Nicht-Wähler mobilisieren.

Ein solcher Trend zeichnet sich in Hamburg nicht ab: Im März 2026 waren immerhin 52 Prozent der Hamburger mit der Arbeit des Senats zufrieden, 42 Prozent waren unzufrieden. Auch bei der Kompetenzzuschreibung zeigt sich hier ein deutlich anderes Bild: Zur Bürgerschaftswahl 2025 wurde der AfD nur in den Bereichen Asyl- und Flüchtlingspolitik und Kriminalitätsbekämpfung nennenswerte Kompetenzen (13 Prozent) zugetraut. In den Bereichen Bildung, Wirtschaft oder bezahlbarer Wohnraum schnitt die AfD schwach ab.