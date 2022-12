Mehr als neun Monate Bauarbeiten, Kosten in Millionenhöhe – und nun gibt es richtig Ärger: Der Ausbau der „Veloroute 14“ an der Lohkampstraße und der Pinneberger Chaussee wurde in Teilen vergrützt. Der Grund: Es wurde unter anderem ein sogenannter „Speedbreaker“ verbaut, eine Art Hubbel auf der Fahrbahn zur Verkehrsberuhigung. Jetzt kam heraus, dass die Straße nach dem Umbau deutlich unsicherer ist als vorher. Kritiker sprechen von einem „Skandal“. Noch ist offen, wie die Stadt das Problem lösen will. Klar ist nur: Es wird nochmal teuer werden!