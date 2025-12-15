mopo plus logo
Mehrere Hundert Menschen demonstrieren gegen einen Auftritt von Alexander Gauland im Hamburger Rathaus. Foto: Lenthe-Medien/Reimer

  • Hamburg-Altstadt/St. Georg

Gauland im Rathaus: Hunderte demonstrieren gegen den AfD-Mann

Friedlicher Protest gegen den Rechtspopulisten: Rund 600 Menschen demonstrieren am Montagabend in der Hamburger City gegen den Auftritt des AfD-Ehrenvorsitzenden Alexander Gauland (84) im Hamburger Rathaus.

Die Demonstration war gegen 18.30 Uhr auf dem Hachmannplatz am Hauptbahnhof gestartet. Der Zug führt durch die Innenstadt in Richtung Rathaus.

Dort ist Gauland auf Einladung der Bürgerschaftsfraktion der rechtsextremen Partei beim Format „Fraktion im Dialog“ zu Gast.

