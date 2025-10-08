mopo plus logo
Martin Lemke

Der AfD-Bürgerschaftsabgeordnete Martin Lemke ist einer der Betroffenen. Foto: Florian Quandt

paid„Achtung, Faschisten“: Aufkleber mit Privatadressen von Abgeordneten aufgetaucht

In der Nähe der Wohnungen von drei Hamburger AfD-Bürgerschaftsabgeordneten sind Sticker mit deren Gesichtern, Adressen und der Aufschrift „Achtung, AfD-Faschist in eurem Viertel“ aufgetaucht. Außerdem wurde die Aktion auf einer linken Online-Plattform geteilt. Die Hamburger AfD-Fraktion spricht von einem „linksextremen Einschüchterungsversuch“ – der Staatsschutz prüft den Vorfall.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

