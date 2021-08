Premiere im Rathaus: Hamburgs Senatssprecher überrascht mit Ansprache

Das gab es so auch noch nicht! Bei der Landespressekonferenz im Hamburger Rathaus hat Senatssprecher Marcel Schweitzer am Dienstag einen überraschenden Auftritt hingelegt – und plötzlich auf Französisch eine Ansprache gehalten.

„Mesdames et monsieurs, aujourd’hui, c’est la grande fête nationale en france…“, sagte Schweitzer bei der Pressekonferenz. Für alle, die diese Sprache nicht verstehen: Der Senatssprecher erinnerte an den französischen Nationalfeiertag, der am 14. Juli in unserem Nachbarland gefeiert wird – und das, wohlgemerkt, in sehr respektablem Französisch.

Etwas, das nach einhelliger Meinung der politischen Berichterstatter noch nie vorgekommen ist. Und für Erheiterung sorgte. „La traduction, s’il vous plaît“, bat Peter Ulrich Meyer, Vorsitzender der Landespressekonferenz, den Senatssprecher im Nachhinein noch um eine Übersetzung.

Hamburg: Legt Senatssprecher in anderen Sprachen nach?

„Der Senat wünscht allen Franzosen, die sich hier in Hamburg aufhalten, die hier leben und die in Frankreich sind, insbesondere in unserer Partnerstadt Marseille, einen schönen Nationalfeiertag“, so Schweitzer. Auf MOPO-Nachfrage erklärte er, dass diese Ansprache einmalig bleiben werde.

Schade eigentlich, schließlich hat Hamburg noch Partnerstädte unter anderem in China, Japan und Russland. Ein paar Grußworte in diesen Sprachen wären sicher auch unterhaltsam gewesen.