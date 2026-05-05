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Politiker-Beleidigung hat einen eignene Parafragen im Strafgesetzbuch Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Michael Bihlmayer

paidPolitiker-Beleidigungen: So viele Fälle gibt es in Hamburg

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Politiker zu beleidigen, ist etwas anderes, als den Normalo von nebenan zu bepöbeln, jedenfalls juristisch: Das Strafgesetzbuch stellt Beleidigungen, üble Nachrede und Verleumdungen gegen Personen des politischen Lebens unter härtere Strafen. Die CDU Hamburg hat die Fälle der vergangenen Jahre erfragt. Nun liegt die Antwort des Senats vor – und die CDU zieht aus den Zahlen einen überraschenden Schluss.

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