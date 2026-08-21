Eine Anfrage der Linken zeigt Hunderte unbesetzte Stellen in Hamburgs Bezirksämtern – so kontert der Senat die Kritik.

In Hamburgs Bezirksämtern sind Hunderte Stellen vakant. Das geht aus einer Kleinen Anfrage der Linken hervor. Die Fraktion kritisiert den Senat dafür scharf – dieser verweist unter anderem auf zusätzliche Stellen und eine beschlossene Zulage.

In Hamburgs Bezirksämtern waren zum 30. Juni 2026 insgesamt 743,7 Stellen unbesetzt. Das geht aus der Antwort des Senats auf eine Kleine Anfrage der Bürgerschaftsabgeordneten Marco Hosemann und David Stoop (beide Linke) hervor. Grundlage der Angaben ist der Stellenbestand zum Stichtag 30. Juni, wobei unter anderem Leerstellen, Ersatzstellen und Stellen für Nachwuchskräfte nicht berücksichtigt sind.

Linke sieht Problem für Funktionsfähigkeit der Verwaltung

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Die höchste Quote unbesetzter Stellen verzeichnete das Bezirksamt Hamburg-Mitte mit 12,79 Prozent. Dahinter folgt Wandsbek mit 11,03 Prozent. In absoluten Zahlen fehlten in Mitte rund 184 Stellen, in Wandsbek rund 169.

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Besonders große Lücken gibt es in einzelnen Fachbereichen. In Hamburg-Nord waren im Standesamt rund 32,6 Prozent der Stellen unbesetzt. In Wandsbek lag der Fehlbestand beim Telefonischen HamburgService bei 21,31 Prozent. In Hamburg-Mitte waren beim Zentrum für Wirtschaftsförderung, Bauen und Umwelt 30,62 Prozent der Stellen nicht besetzt.

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Die Linke sieht darin ein Problem für die Funktionsfähigkeit der Verwaltung. „Die anhaltende Personalnot ist nicht hinnehmbar“, erklärte der bezirkspolitische Sprecher Marco Hosemann. Besonders problematisch sei die Situation aus seiner Sicht im Bürgerservice. Wenn dort „fast jede dritte Stelle nicht besetzt ist“, könne man nicht von einer funktionierenden Verwaltung sprechen.

Auch David Stoop, Sprecher für den öffentlichen Dienst der Linksfraktion, findet deutliche Worte. „Die Personalpolitik des Senats ist eine Katastrophe“, sagte er. Die Personalsituation habe direkte Auswirkungen auf die Beschäftigten, insbesondere im Bereich der Grundsicherung.

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Senat verweist auf zusätzliche Stellen

Der Senat weist in seiner Antwort allerdings darauf hin, dass sich aus dem Stellenbestand allein kein konkreter Personalbedarf ableiten lasse. Der Stellenbestand sei ein haushalterischer Ermächtigungsrahmen und könne nicht mit der angestrebten Personalausstattung gleichgesetzt werden. Zugleich verweist der Senat auf zusätzliche Mittel für Personalkosten und bereits erfolgte Neueinstellungen.

Im ersten Halbjahr 2026 wurden demnach insgesamt 536 externe Neueinstellungen in den Bezirksämtern vorgenommen. Allein in Wandsbek waren es 122, in Hamburg-Mitte 90.

Darüber hinaus wurde eine Zulage für Beschäftigte in bürgernahen Diensten beschlossen. Damit soll die Attraktivität entsprechender Stellen erhöht werden. Zudem wurden die Grundsicherungsämter nach Angaben des Senats mit insgesamt 44 zusätzlichen Stellen verstärkt. (rei)