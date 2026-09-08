Die Extremhitze ist in Hamburg zunehmend spürbar. Das Bezirksamt Wandsbek hat nun ein Klimaanpassungskonzept vorgelegt, mit teils speziellen Maßnahmen:

Wandsbek soll besser mit Hitzewellen klarkommen. Dafür hat das Bezirksamt jetzt ein Klimaanpassungskonzept vorgelegt. Darin finden sich nicht nur klassische Maßnahmen wie mehr Schatten und entsiegelte Flächen, sondern auch ungewöhnliche Ideen: Dächer von Supermärkten könnten etwa zu öffentlichen Grünanlagen werden.

Öffentliche Parks auf Dächern von Supermärkten

Eine der Ideen ist die Einrichtung eines öffentlichen Klimaplatzes. Dafür sollen Flächen entsiegelt, begrünt und verschattet werden. Auch Regenwasser soll dort gesammelt und genutzt werden. Der Platz soll so nicht nur vor Hitze schützen, sondern auch bei Starkregen helfen und als Aufenthalts-, Spiel- und Begegnungsraum dienen.

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Im gesamten Bezirk soll es auf öffentlichen Plätzen sowie an Schulen und Sportplätzen mehr Schatten geben. Außerdem sollen weitere Flächen entsiegelt werden. Regenwasser könnte so nach dem „Schwammstadt-Prinzip“ länger im Boden gehalten werden und dort Pflanzen und Böden zugutekommen.

Besonders ungewöhnlich sind die Pläne für Dächer: Dächer von öffentlichen Gebäuden, Parkhäusern oder Supermärkten könnten als öffentliche Grünanlagen oder für „Urban-Farming-Projekte“ genutzt werden.

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Nicht alle Ideen erfordern allerdings neue Bauprojekte. Der Bezirk Wandsbek will beispielsweise als Bindeglied für Unternehmen fungieren, die sich zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels beraten lassen wollen.

Auf Nachfrage der MOPO erklärte der Bezirk Wandsbek, dass am Dienstagabend über das Konzept und damit auch über eine mögliche Umsetzung der Maßnahmen entschieden werden soll. Als ersten Schritt wolle man eine neue Personalstelle schaffen. Sie soll unter anderem neue Bauprojekte koordinieren und die Abstimmung mit anderen Bezirken übernehmen.

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Zeitpunkt des Baubeginn noch unklar

Wann die ersten Maßnahmen tatsächlich umgesetzt werden könnten, ließ der Bezirk auf Nachfrage offen. Damit ist auch noch unklar, wann die Wandsbeker von den geplanten Maßnahmen gegen die Hitze profitieren könnten. (he)