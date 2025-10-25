Die Bürger haben entschieden: Hamburg soll beim Klimaschutz an Tempo zulegen – jetzt muss der Senat eine passende Strategie entwickeln. Bis 2027, wenn der aktuelle Klimaplan ausläuft, solle ein neuer die Ideen des Zukunftsentscheids auf den Weg bringen. Die Linksfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft pocht jetzt auf, mehr Bürgerbeteiligung in der Entwicklungsphase und die erneute Einberufung eines etablierten Rates.

