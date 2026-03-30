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Tempo 30 Schild

Neue Regeln sollen die Einführung von Tempo-30-Bereichen erleichtern. (Symbolfoto) Foto: picture alliance / Bildagentur-online/Ohde

paidBezirke greifen durch: Tempo 30 bald auf viel mehr Straßen in Hamburg

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Vor einigen Schulen ist Tempo 30 schon Alltag, aber diese Drosselung könnte an noch viel mehr Stellen für Sicherheit sorgen – zum Schutz von Kindern, kranken Menschen und Senioren. Neue Gesetze machen es nun einfacher, das Geschwindigkeitslimit durchzusetzen. In etlichen Bezirken hat die Politik nun Straßen benannt, bei denen Autofahrer vom Gas gehen sollen. Unter den Straßen, die zur Diskussion stehen, sind auch wichtige Durchgangsstraßen.


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