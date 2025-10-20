Weil er an einem Rechtsextremisten-Treff in Russland teilgenommen hatte, wurde Robert Risch aus der AfD-Bürgerschaftsfraktion geworfen. Doch seinen Sitz in der Altonaer AfD-Fraktion darf er behalten – denn ohne Risch würde die Fraktion ihren Status und somit hohe Geldzuwendungen verlieren. Jetzt reicht es den anderen Fraktionen: Gemeinsam setzen sie die AfD unter Druck – und schalten eine höhere Ebene ein. Risch wird empfohlen, sich selbst zu „remigrieren“.

