Robert Rischs Reise zu einem Treffen von Neofaschisten nach St. Petersburg hat Folgen für den AfD-Mann.

Robert Rischs Reise zu einem Treffen von Neofaschisten nach St. Petersburg hat Folgen für den AfD-Mann. Foto: Collage: picture alliance / ZUMAPRESS.com/AfD Altona

  • Altona

paidBesuch bei Neonazi-Treffen bringt AfD in Finanznöte

Weil er an einem Rechtsextremisten-Treff in Russland teilgenommen hatte, wurde Robert Risch aus der AfD-Bürgerschaftsfraktion geworfen. Doch seinen Sitz in der Altonaer AfD-Fraktion darf er behalten – denn ohne Risch würde die Fraktion ihren Status und somit hohe Geldzuwendungen verlieren. Jetzt reicht es den anderen Fraktionen: Gemeinsam setzen sie die AfD unter Druck – und schalten eine höhere Ebene ein. Risch wird empfohlen, sich selbst zu „remigrieren“.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

