Der Skandal um nicht gezahlte Sozialbeiträge hat die Hamburger Grünen monatelang beschäftigt. Eine Lösung ist gefunden. Doch wer im Gehaltsskandal jetzt wie viel nachzahlen muss, bleibt geheim. Das bekommen die Parteichefs monatlich.

105.000 Euro müssen Hamburgs Grüne an Sozialbeiträgen für ehemalige und amtierende Parteivorsitzende nachzahlen. Hintergrund ist eine Prüfung der Deutschen Rentenversicherung. Ursprünglich sollte die Partei alles übernehmen. Doch dagegen regte sich Protest. Jetzt zahlen die Spitzengrünen die Hälfte des Geldes aus der eigenen Tasche. Doch die Transparenz endet, wenn man es genau wissen will: Wer konkret welche Summe nachzahlen muss, darüber schweigt die Partei.

Hintergrund ist eine Prüfung der Deutschen Rentenversicherung. Die Partei hatte Zahlungen an Mitglieder des Landesvorstands über Jahre als Aufwandsentschädigungen behandelt. Bei früheren Prüfungen gab es keine Beanstandungen. 2025 stellte die Rentenversicherung jedoch eine Sozialversicherungspflicht fest – nach Angaben der Partei infolge einer geänderten rechtlichen Bewertung durch die Rentenversicherung.

Hamburg: Grünen müssen 105.000 Euro nachzahlen

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Die Folge: Die Partei muss für den Zeitraum Anfang 2020 bis Mitte 2025 insgesamt 105.000 Euro an Sozialabgaben nachzahlen. Davon entfallen rund 50.000 Euro auf die Arbeitnehmeranteile, die bei sozialversicherungspflichtiger Behandlung von den Bezügen hätten abgeführt werden müssen. Zunächst war vorgesehen, den Betrag komplett aus der Parteikasse zu zahlen. Nach internen Streitigkeiten haben die Betroffenen nun aber erklärt, die Beträge freiwillig aus eigener Kasse zu übernehmen.

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Betroffen sind der heutige Landesvorsitzende Leon Alam, Wissenschaftssenatorin Maryam Blumenthal, Justizsenatorin Anna Gallina, Verkehrsstaatsrat Martin Bill und die frühere Schatzmeisterin Lisa Kern.

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Grüne in Hamburg: Partei schweigt zu Einzel-Summen

Die MOPO wollte wissen, wer welchen Betrag nun aus eigener Tasche nachzahlen muss. Dazu gibt die Partei jedoch keine Auskunft. Zur Begründung verweist sie darauf, dass die individuellen Summen von den persönlichen Lebensumständen der Betroffenen abhingen.

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Klar ist aber: Über die Jahre kamen erhebliche Summen zusammen. Die Doppelspitze bekommt seit Mitte 2023 pro Person 3567,50 Euro brutto monatlich. Zuvor lag der monatliche Bezug der Landesvorsitzenden 2021 bei 3167,50 Euro. Ende 2022 wurde der Bezug der damaligen Grünen-Chefin Maryam Blumenthal auf 4281 Euro im Monat erhöht. Sobald Personen in den Senat berufen wurden, erhielten sie ab diesem Zeitpunkt allerdings keine Aufwandsentschädigung der Partei mehr, betont die Sprecherin. Das trifft auf Justizsenatorin Anna Gallina und Wissenschaftssenatorin Maryam Blumenthal zu.

Auch weitere Funktionen im geschäftsführenden Landesvorstand werden vergütet: Der stellvertretende Landesvorsitz erhielt nach Angaben der Grünen von 2020 bis 2022 monatlich 2111 Euro, im ersten Halbjahr 2023 waren es 2854 Euro. Die Landesschatzmeisterei wurde von 2020 bis 2022 mit 1056 Euro monatlich vergütet, seit 2023 mit 1427 Euro.

Bei den Bezügen und den teils langen Amtszeiten ist es wahrscheinlich, dass bei einzelnen Betroffenen fünfstellige Beträge anfallen dürften. Weil Alam über Jahre erst als Stellvertreter und später als Landesvorsitzender vergütet wurde und Blumenthal von 2021 bis zu ihrem Wechsel in den Senat im Mai 2025 Landesvorsitzende war, dürften nach den Amtszeiten entsprechend höhere Beträge zusammengekommen sein.