Kostenexplosion und Zeitverzug: Eklat um Bau der neuen Müllverbrennungsanlage der Stadtreinigung könnte jetzt juristische Folgen haben.

Es war das Prestigeprojekt der Stadtreinigung: die neue Müllverbrennungsanlage am Stellinger Moor, die Abfall in klimafreundliche Wärme verwandeln soll. Doch seit einigen Wochen ist klar: Das Projekt läuft aus dem Ruder, Budget und Zeitplan des Zentrums für Ressourcen und Energie (ZRE) werden massiv gerissen. Nun könnte die ehemalige Geschäftsführung der Stadtreinigung zur Verantwortung gezogen werden.

Nach MOPO-Informationen wird nun juristisch geprüft, ob gegenüber der ehemaligen Geschäftsführung der Stadtreinigung und weiteren Personen, die am Projekt beteiligt waren, Regressansprüche bestehen. Das heißt: ob sie für den entstandenen Schaden haftbar gemacht werden könnten.

Hamburg: ZRE wird wohl frühestens drei Jahre später fertig

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Das hat der Aufsichtsrat offenbar in einer außerplanmäßigen Sondersitzung am Donnerstag beschlossen. Der Beschluss legt nahe, dass es Hinweise auf ein eklatantes Missmanagement bei dem Millionen-Projekt gibt. Die zuständige Umweltbehörde äußerte sich auf MOPO-Nachfrage nicht dazu.

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Ende Mai war öffentlich bekannt geworden, dass das ZRE nicht wie bisher kommuniziert im Jahr 2026/27 fertig wird, sondern deutlich später. Derzeit ist von einer Inbetriebnahme ab 2029/30 die Rede – also rund drei Jahre später. Zudem wird die Anlage viel teurer als die bisher veranschlagten 534 Millionen Euro.

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Hamburgs neue Müllverbrennungsanlage, das Zentrum für Ressourcen und Energie (ZRE), im August 2025. David Hammersen/dpa

Auch die Chronik ist brisant: Noch im Dezember 2025 soll der Geschäftsführer den Aufsichtsrat informiert haben, dass alles nach Plan laufe. Zum Jahreswechsel schied er aus. Laut der Senatsantwort auf eine Kleine Anfrage der CDU bekam die aktuelle Geschäftsführung kurz nach Amtsantritt Zweifel. Es folgten interne und externe Prüfungen.

Schwere Vorwürfe: Wurden Kontrollgremien nicht richtig informiert?

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Siechau hatte dem „Abendblatt“ gegenüber erklärt, den Aufsichtsratsgremien stets offen und transparent über das Projekt berichtet zu haben. „Kommuniziert wurde dem Aufsichtsrat noch Ende vergangenen Jahres, dass alles im Plan ist“, betont nun jedoch Umweltsenatorin Katharina Fegebank (Grüne). Und: „Nicht der Führungswechsel hat diese Kosten verursacht – er hat sie sichtbar gemacht.“ Fegebank ist seit Mitte 2025 Vorsitzende des Aufsichtsrats, der die Stadtreinigung als öffentliches Unternehmen kontrolliert.

„Mit unserem Amtsantritt zu Jahresbeginn haben wir eine deutlich andere Projektsituation vorgefunden als zuletzt berichtet worden war“, sagt die neue Geschäftsführerin Daniela Enslein. „Weder die geplante Inbetriebnahme noch die Annahme, mit dem freigegebenen Budget auszukommen, entsprach den tatsächlichen Gegebenheiten.“

Man habe nun unterschiedliche Schritte eingeleitet, um das Projekt wieder auf Kurs zu bringen. „Dazu gehören die Wiedereinführung eines Lenkungsausschusses, die personelle Verstärkung der Projektleitung sowie ein dem Projekt angemessenes Risikomanagement.“

Wie teuer wird’s? ZRE-Kosten von 750 Millionen Euro möglich

Zur Frage, wie teuer es denn nun wird, machen Behörde und Stadtreinigung keine Angaben. Der CDU und Medienberichten zufolge könnte es sich um einen Betrag von 700 bis 750 Millionen Euro handeln.

Dass noch keine konkrete Summe genannt wurde, hatte CDU-Politiker Sandro Kappe zuletzt scharf kritisiert. „Wir müssen dieses Projekt jetzt auf Herz und Nieren prüfen und werden erst dann neue Prognosen abgeben, wenn sie wasserdicht sind“, sagt Fegebank nun. „Klar ist aber, dass wir von erheblichen Kostensteigerungen ausgehen.“ Man fange jetzt nicht an zu „flicken“, sondern setze eine „völlig neue Steuerung des Projekts, standardisierte Berichtswege und eine integrierte Projektsteuerung um, damit wieder die volle Kontrolle und Nachvollziehbarkeit erlangen.“

Fegebank betonte, dass Aufsichtsrat und die neue Geschäftsführung die Vorgänge um das ZRE lückenlos aufklären werden. Sie hat das Amt als Aufsichtsratsvorsitzende vom Staatsrat Anselm Sprandel übernommen. Zuvor hatte der ehemalige Staatsrat Michael Pollmann den Vorsitz inne. Auch der Aufsichtsrat wird sich die Frage gefallen lassen müssen, ob er seine Kontrollfunktion angemessen ausgeführt hat. Die CDU hat Akteneinsicht angefordert. Am kommenden Dienstag ist das ZRE zudem Thema im Umweltausschuss der Bürgerschaft – allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit.