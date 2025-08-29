mopo plus logo
Christian Carstensen

Christian Carstensen (52, SPD) ist seit Anfang August Bezirksamtsleiter in Harburg. Foto: Florian Quandt

paidWie wollen Sie das negative Image Harburgs verbessern, Herr Carstensen?

Razzien, Massenschlägereien und Schüsse: Der Bezirk Harburg ist zuletzt häufig aufgrund der Kriminalität im Phoenix-Viertel in die Schlagzeilen geraten. Seit Anfang August sitzt der erfahrene Verwaltungsfachmann Christian Carstensen (SPD, 52) als neuer Bezirkschef im Harburger Rathaus und will daran etwas ändern. Im MOPO-Interview verrät Carstensen, was er in Harburg bewirken will, wie er den Zustand der Innenstadt bewertet und warum er als überzeugter Langenhorner gern in den Süden pendelt.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

