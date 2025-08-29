Wie wollen Sie das negative Image Harburgs verbessern, Herr Carstensen?
Razzien, Massenschlägereien und Schüsse: Der Bezirk Harburg ist zuletzt häufig aufgrund der Kriminalität im Phoenix-Viertel in die Schlagzeilen geraten. Seit Anfang August sitzt der erfahrene Verwaltungsfachmann Christian Carstensen (SPD, 52) als neuer Bezirkschef im Harburger Rathaus und will daran etwas ändern. Im MOPO-Interview verrät Carstensen, was er in Harburg bewirken will, wie er den Zustand der Innenstadt bewertet und warum er als überzeugter Langenhorner gern in den Süden pendelt.
