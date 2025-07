Welche Hintergründe haben die Hamburger Behörden inzwischen zu der Messerattacke am Hauptbahnhof ermittelt? Vor dem Innenausschuss der Bürgerschaft stellten Innensenator Andy Grote (SPD), der Chef des LKA und der Generalstaatsanwalt ihre Erkenntnisse vor. Dabei ging es auch um die Frage, warum die psychisch kranke Lydia S. mit ihrem Messer in der vollen Wandelhalle zunächst niemandem auffiel. Welche Straftaten sie in anderen Bundesländern bereits begangen hatte. Und um die Ärzte, die sie am Vortag aus einer psychiatrischen Einrichtung entlassen hatten.