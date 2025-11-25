Anspannung in Hamburg: Merz im Rathaus – so läuft der Besuch

Nach einer Konferenz im heißen Afrika steht für Bundeskanzler Merz ein Termin im kühlen Norden auf dem Programm: Er kommt zum Antrittsbesuch nach Hamburg. Doch kühl ist hier nicht nur das Wetter… Warum die Stimmung angespannt sein könnte.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist zu seinem Antrittsbesuch nach Hamburg gekommen. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) begrüßte den Kanzler im Rathaus – traditionell auf dem sogenannten Spiegel. Am späteren Vormittag traten die beiden im Kaisersaal vor die Presse und berichteten vom gemeinsamen Gespräch. Beide betonten, dass das Gespräch freundlich und offen verlaufen sei.

Merz in Hamburg: Über dieses Thema wird wohl gestritten

Im Vorfeld war darüber gemunkelt worden, wie harmonisch das Gespräch hinter verschlossenen Türen wohl verlaufen würde. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hatte jüngst einen Beschluss gefasst, in den kommenden Jahren rund 1,35 Milliarden Euro für den Ausbau der militärischen Hafeninfrastruktur in Bremerhaven zu investieren. Hamburg geht allerdings leer aus. Das hatte für Empörung in der Hamburger Politik und auch zu Streit zwischen SPD und CDU gesorgt, die sich gegenseitig Vorwürfe machten.

Tatsächlich ging es am Dienstag zwischen Senat und Bundeskanzler dann auch um das schwierige Thema der Hafenfinanzierung, so Tschentscher. Merz betonte, dass der Bund die Bedeutung des Hamburger Hafens für Deutschland sehe und an Förderung, Ausbau und Nutzung des Hafens interessiert sei. Tschentscher erklärte, dass auch Hamburg weiterhin in den Hafen investieren wolle, aber Unterstützung vom Bund benötige – und wies erneut auf die Notwendigkeit einer nationalen Hafenfinanzierungsplanung hin. Seitens des Kanzlers habe er Offenheit verspürt, abschließend zu klären sei so ein komplexes Thema in einer Vormittagssitzung wie am Dienstag aber nicht.

Zudem ging es in dem Gespräch auch um Klimapolitik, Verkehr und die Projekte Elbbrücken-Erneuerung und A26 Ost und um Hamburg als Wissenschafts- und Luftfahrtstandort und möglicher Austragungsort für die olympischen Spiele. Merz erklärte ausdrücklich Freude darüber, dass es in Hamburg eine Offenheit für ein sportliches Großereignis dieser Art gebe. Er bedankte sich bei Tschentscher und dem Senat für die Gastfreundschaft. „Ich bin ausgesprochen gern in der Stadt und fühle mich sehr wohl.“

Merz und Tschentscher besuchen Handwerkerhof in Lokstedt

Nun geht es für Merz weiter: Im Anschluss an die Sitzung werde Merz gemeinsam mit Bürgermeister Tschentscher den Handwerkerhof „Meistermeile“ im Stadtteil Lokstedt besuchen, teilte die Pressestelle des Senats mit. Dort bietet die Stadt rund 100 kleineren und mittleren Handwerksbetrieben Gewerbeflächen zu günstigen Mieten an. Das Projekt wurde 2019 eröffnet.

In den meisten Bundesländern hat Merz bereits Antrittsbesuche absolviert. Am Montag nahm der Kanzler am Gipfeltreffen der Europäischen und der Afrikanischen Union in Angola teil. Am Dienstag reist er von Hamburg zum Arbeitgebertag der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) in Berlin, wo er eine Rede halten soll. (dpa/nf)