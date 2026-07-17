Danger Dan & Dressel: Der SPD-Politiker äußert sich zum Streit um die ZDF-Ausladung des Künstlers.

Das ZDF lädt Danger Dan aus, weil sein neuer Song „Keine Angst“ als Aufruf zu Gewalt gegen Rechtsradikale verstanden werden könnte. Riesenaufregung! Und ausgerechnet Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) schenkt dem Musiker für dessen Video zu dem Lied ein „Herz“ bei Instagram. Huch? „Das war kein Versehen“, stellt der Politiker gegenüber der MOPO klar.

„Politische Satiresendungen gerade im öffentlich-rechtlichen Rundfunk müssen unbequeme Musikbeiträge und Kontroversen aushalten können – so wie es die Redaktion der Sendung ,Die Anstalt‘ ja auch wollte“, sagt Dressel. Tatsächlich hatten die Leute von der „Anstalt“ sich in einem Statement entsetzt gezeigt, dass ihr Sender den Gast zu ihrer 100. Sendung rausgekickt hat.

Andreas Dressel zu Danger Dan

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Hamburgs Finanzsenator hingegen hat sogar einen Fan des linken Rappers in der Familie: „Meine Frau ist Fan von Danger Dan und besucht in Hamburg das nächste Konzert, insofern war die Ausladung in der Familie heute schon reichlich Thema …“

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Tatsächlich singt Danger Dan, begleitet von melodischer Klaviermusik, über den Widerstand gegen Rechtsradikale, vom Geldsammeln über Parolen sprayen (Handy zuhause lassen!) bis zum Ausspähen ihrer Wohnorte und schließlich „Koordiniert euch, fangt an zu trainier'n, wenn ihr zusammen kämpft, dann kann es funktionier'n.“

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Das ZDF sieht darin einen Aufruf zur Gewalt, grüßt Danger Dan am Ende doch auch noch Personen, die mit linksextremen Angriffen auf Rechtsextreme in Verbindung gebracht werden. Dressel zitiert dazu Danger Dans größten Hit: „Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt.“

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Der Künstler selbst weist den Vorwurf zurück. Er rufe mit dem Song niemanden dazu auf, „in den kriminellen Untergrund zu gehen“, und verabscheue Gewalt; zugleich sei Gewalt längst politische Realität. Dem Video zu „Keine Angst“ hat das ZDF jedenfalls zu einer schönen Reichweite verholfen: Fast 100.000 Herzchen für Danger Dan kamen binnen weniger Stunden zusammen. Und eins davon von einem Finanzsenator.