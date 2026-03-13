Maryam Blumenthal, Hamburger Wissenschaftssenatorin (Grüne), ist in Teheran geboren, kam als Kleinkind mit ihrer Familie nach Deutschland – und verbringt wie viele Exil-Iraner derzeit einen großen Teil ihrer freien Zeit damit, Kontakt zu ihren Verwandten im Iran zu halten und ihre Gedanken zum Krieg via Social Media zu teilen. Die MOPO sprach mit der Politikerin über das, was ihre Angehörigen über den Alltag in Teheran berichten, über eine Frage, die ihr immer wieder gestellt wird, und über die deutsche Völkerrechtsdebatte.



