mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Maryam Blumenthal

Hamburgs Wissenschaftssenatorin Maryam Blumenthal (Grüne) ist im Iran geboren (Archivbild). Foto: Florian Quandt

paidMaryam Blumenthal: „Das Völkerrecht hat das iranische Volk nicht geschützt“

kommentar icon
arrow down

Maryam Blumenthal, Hamburger Wissenschaftssenatorin (Grüne), ist in Teheran geboren, kam als Kleinkind mit ihrer Familie nach Deutschland – und verbringt wie viele Exil-Iraner derzeit einen großen Teil ihrer freien Zeit damit, Kontakt zu ihren Verwandten im Iran zu halten und ihre Gedanken zum Krieg via Social Media zu teilen. Die MOPO sprach mit der Politikerin über das, was ihre Angehörigen über den Alltag in Teheran berichten, über eine Frage, die ihr immer wieder gestellt wird, und über die deutsche Völkerrechtsdebatte.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test