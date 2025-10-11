Leonhard und Weiland als Chefs der SPD Hamburg bestätigt

Seit 2018 führt Melanie Leonhard die SPD Hamburg, seit 2021 gemeinsam mit Nils Weiland. Wie die Zustimmung der Delegierten beim Landesparteitag diesmal ausfiel, zeigt der aktuelle Wahlausgang.

Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard und Nils Weiland sind als Landesvorsitzende der SPD Hamburg bestätigt worden. Auf einem Landesparteitag im Bürgerhaus Wilhelmsburg stimmten am Samstag 256 Delegierte für Leonhard, 24 votierten gegen sie, 5 enthielten sich der Stimme. Das entspricht einer Zustimmung von 89,8 Prozent – etwas weniger als bei ihrer Wiederwahl 2023. Damals kam sie auf 91,5 Prozent. Leonhard führt die SPD Hamburg bereits seit 2018.

Weiland, er bildet seit 2021 mit Leonhard die Doppelspitze, erhielt 224 Ja-Stimmen. 50 votierten gegen ihn, 11 enthielten sich der Stimme. Seine Zustimmung lag damit bei rund 78,6 Prozent – etwas weniger als 2023. Damals kam er auf 79,2 Prozent.

Leonhard und Weiland hatten keine Gegenkandidaten. Ebenfalls ohne Gegenkandidaturen im Amt bestätigt wurden die drei stellvertretenden SPD-Vorsitzenden: Schulsenatorin Ksenija Bekeris sowie die Bürgerschaftsabgeordneten Mithat Çapar und Alexander Mohrenberg. (dpa)