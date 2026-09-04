Die Reform der Schulbegleitung in Hamburg sorgt für Verzweiflung bei betroffenen Eltern. So wie bei der Mutter von Max*, der dringend Hilfe braucht.

Die Neuregelung der Schulbegleitung in Hamburg hat verheerende Folgen. Einige Kinder mit Behinderung müssen zum Schulstart erst einmal allein zurechtkommen. Einer von ihnen ist der sechsjährige Max*. Kaum eingeschult, lief seine erste Woche derart schlecht, dass er jetzt nur noch wenige Stunden pro Tag zur Schule gehen kann. Seine Mutter ist verzweifelt, denn allen Institutionen war längst bekannt, dass er Hilfe braucht.

„Wir sind vor einigen Monaten aus Köln zurück nach Hamburg gezogen“, erzählt die Mutter (38) von Max, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will. In Köln hatte der Junge bereits eine Autismusdiagnose der Uniklinik erhalten. „Mein Sohn hat eine Autismus-Spektrum-Störung. Das heißt, er ist kognitiv total fit, nur das Soziale ist für ihn schwierig.“ Max kann super mit ein bis zwei Kindern spielen, aber das Gewusel in Gruppen und ungewohnte Situationen überfordern ihn.

Ein Junge steht unglücklich an einer Schultafel. Die Schulbehörde plant Einschnitte bei Schulbegleitungen. IMAGO / Zoonar II

Wenn die Überforderung zu groß wird, kann es passieren, dass er die Kontrolle verliert, um sich haut oder Sachen schmeißt. In solchen Extremsituationen sind auch andere gefährdet.

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Kita-Begleitung, aber keine Schulbegleitung

Mit einem Pflegegrad 3 und einem Grad der Behinderung (GdB) von 80 Prozent, bekam Max in seiner Kölner Kita eine 1:1‑Betreuung für 25 Stunden pro Woche. „Mit der Begleitung war er aber wie ausgewechselt, fröhlich, entspannt und konnte mit anderen Kindern besser Kontakt aufnehmen“, sagt seine Mutter.

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Schon im Frühjahr informierten die Eltern die Hamburger Schulbehörde über den Umzug, den Platz an der neuen Schule und ihr Anliegen. Die Behörde erkennt zwar den „sonderpädagogischen Förderbedarf“ an – eine Schulbegleitung gibt’s für Max aber nicht direkt.

Im Rahmen der neuen Schulreform soll pädagogisch oder sozialpädagogisch ausgebildetes Personal künftig auch nur noch in Ausnahmefällen bewilligt werden. Für Max galt das offenbar nicht. Die Folge: Obwohl Max' Inklusionsschule sich große Mühe gibt, eskalierte es schon in der ersten Woche. Aktuell kann er nur zwei bis vier Stunden pro Tag zur Schule gehen.

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Max kann nur wenige Stunden zur Schule gehen

„Wir haben große Angst, dass ihm gerade in einer entscheidenden Phase wichtige Möglichkeiten zur Teilhabe und sozialen Entwicklung genommen werden“, sagt seine Mutter. Als Autist braucht Max eine feste Bezugsperson, die immer an seiner Seite ist und schwierige Situationen frühzeitig erkennt. „Das kann man nicht mit einem Förderkoordinator für zwei Klassen auffangen“, so die 38-Jährige.

Max Mutter und ihr Mann sind beide voll berufstätig und nehmen jetzt teilweise Urlaub, um ihn zu betreuen. „Das kann bloß kein Dauerzustand werden“, sagt sie. Erst Mitte September soll es eine Hospitation geben, um zu entscheiden, ob es weiteren Bedarf für ihn gibt. „Dann müssen wir die Entscheidung abwarten und eine Schulbegleitung suchen. Das dauert Monate, in denen schon viel kaputtgeht.“ Jetzt will Max Mutter einen Eilantrag einreichen.

Die MOPO hat mit Einverständnis der Mutter von Max auch die Schulbehörde um eine Stellungnahme zu seinem Fall gebeten. Bis Redaktionsschluss gab es keine Antwort.

Petition gegen Kürzung bei Schulbegleitungen

Schulsenatorin Ksenija Bekeris (SPD) hatte in der Pressekonferenz zum Schuljahresauftakt am 18. August mitgeteilt, dass Kinder, deren Anträge auf eine Schulbegleitung noch nicht bearbeitet wurden, erst mal ohne diese in den Unterricht gehen sollen. Das funktioniert aber offensichtlich nicht immer. „Wenn uns Fälle bekannt werden, in denen das nicht funktioniert (hat), gehen wir dem selbstverständlich und dringend nach!“, sagt ein Sprecher dazu auf Anfrage.

Über die Ferien hatte die Schulbehörde viele Zuschriften zu dem Thema erhalten und bereits 540 Fälle geprüft. Diese seien bis auf 196 Fälle bereits abgearbeitet, die übrigen sollen zeitnah mit „Hochdruck“ folgen. Mit Stand vom 24. August waren noch 99 Verfahren offen.

Schulsenatorin Ksenija Bekeris, SPD (Archivbild) picture alliance/dpa | Marcus Brandt

Inzwischen hat sich eine breite Front gegen die Reform der Schulbegleitung gebildet. Die Petition „Keine Kürzungen bei Schulbegleitung in Hamburg“ wird von mehr als 87.600 Menschen unterstützt. Zahlreiche Verbände wie die GEW, der SoVD und die Elternkammer Hamburg unterstützen den Wunsch der Petentin und Schulbegleiterin Nicole Singh, die Unterschriften persönlich an die Senatorin zu übergeben.



*Name von der Redaktion geändert