Nach dem Wasserschaden im Juli 2024 wird das ehemalige Multiplex-Kino in Othmarschen allmählich zu einer Art „Lost Place“. Aber nun soll sich etwas tun.

Vor zwei Jahren zog das UCI aus dem Komplex Othmarschen Park aus. Andere Mieter klagen über Verfall Florian Quandt

Wo einst das Leben pulsierte und Filmfreunde aus dem ganzen Hamburger Westen in die UCI-Kinos pilgerten, herrschen seit zwei Jahren: Stille und Leerstand. Inzwischen sind Rolltreppen und Drehtüren defekt und gesperrt. Verbliebene Mieter, etwa ein Fitnessstudio, harren aus. Nun hat das Bezirksamt Altona den Besitzer erneut kontaktiert und gefragt, wie er den Verfall aufhalten will.

Die Atmosphäre: etwas gruselig. Seit dem Wasserschaden im Juli 2024 geht das Gebäude den Bach runter, so der Eindruck. Bereits im April 2026 hatte die FDP-Abgeordnete Katarina Blume bei der Verwaltung angefragt, was denn nun werden soll mit dem Riesenkasten. 30.000 Quadratmeter Leerstand, das kann ja kein Dauerzustand sein. Antwort aus der Abteilung für Wirtschaftsförderung damals: Der Eigentümer will dort wieder einen Kinobetreiber einziehen lassen, man sei in Gesprächen, läuft alles.

Abgesperrte Rolltreppen, die einst zu den UCI-Kinos führten Florian Quandt





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Drei Monate später sind die Drehtüren immer noch defekt und nun prangt auch noch rot-weißes Absperrband an einer Rolltreppe. „Der Eigentümer verfolgt eine Hinhaltetaktik“, sagt die Bezirksabgeordnete Blume zur MOPO.

Statt UCI Othmarschen: Neues Kino soll folgen

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Die Liberale hat mit einer weiteren Anfrage nachgehakt und stellt darin nüchtern fest: „Die bislang ausschließlich mündlich mitgeteilte Aussage des Eigentümers, eine erneute Kinonutzung sei geplant, konnte bislang durch keinerlei erkennbare Entwicklungen untermauert werden.“ Wann denn die Leute vom Bezirk zuletzt mit dem Eigentümer gesprochen hätten?

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Für die defekten Drehtüren fehlen bislang Ersatzteile Florian Quandt

Am 14. Juli, heißt es in der Antwort des Bezirksamtes. Und dass der Eigentümer weiterhin die Kino-Pläne verfolgt, es gebe sogar bereits einen Betreiber. Welche Kino-Kette wann dort einziehen wird, würde der Vermieter dann aber selbst der Presse bekannt geben.

Und was ist mit der kaputten Rolltreppe? Und der seit Monaten gesperrten Drehtür? „Der Einbau einer neuen Rolltreppe soll in Kürze erfolgen“, hat der Eigentümer dem Bezirk versprochen. Und für die alte Drehtür wurden fehlerhafte Ersatzteile geliefert, die soll nun komplett weg und durch eine andere Tür ersetzt werden. Alle Reparaturen sollen bereits im August erfolgen.

Katarina Blume bleibt skeptisch, ob es diesmal mehr als Ankündigungen gibt: „Der Eigentümer hat die Verpflichtung den Mietern und Nachbarn gegenüber, sein Eigentum in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten.“



