Mit Smartglasses kann man Menschen unbemerkt filmen. Aus Schutz der Privatsphäre wollen SPD und Grüne diese Brillen nun in Hamburg verbieten. Aber wo genau?

Smartglasses ermöglichen unbemerktes Filmen. SPD und Grüne wollen diese Brillen nun in Bus, Bahn und Freibad verbieten. (Symbolbild) picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann / SVEN SIMON

Die SPD und die Grünen wollen die Smartglasses in den öffentlichen Verkehrsmitteln und in Schwimmbädern verbieten. Damit wollen sie die Privatsphäre schützen, denn mit solchen Brillen mit integrierten Kameras können Nutzer unbemerkt Fotos und Videos aufnehmen.

In Schwimmbädern, Saunen, Bussen, Bahnen und zugangsbeschränkten Stationsbereichen des HVV soll deswegen die Nutzung der Brillen ausdrücklich ausgeschlossen werden. Zusätzlich will sich Hamburg auf Bundesebene für strikte Regeln für Smartglasses und gegen den Einsatz von Gesichtserkennungssoftware durch Privatpersonen im öffentlichen Raum einsetzen. Über diesen Antrag von Rot-Grün entscheidet die Hamburger Bürgerschaft am 2. September.

SPD und Grüne gehen gegen Smartglasses vor

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„Technischer Fortschritt darf nicht dazu führen, dass wir uns im Alltag ständig fragen müssen, ob wir gerade unbemerkt aufgenommen werden“, sagt dazu Hansjörg Schmidt, wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion Hamburg.

„Wer eine Aufnahme startet, muss für sein Umfeld eindeutig erkennbar sein. Und die Verbindung von Smartglasses mit automatischer Gesichtserkennung durch Privatpersonen wäre ein tiefer Eingriff in die Privatsphäre“, sagt er weiter.

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Eva Botzenhart, Sprecherin für Digitalisierung der Grünen Fraktion Hamburg, erzählt in diesem Kontext von einem kürzlichen Fall einer jungen Frau, die bei einem Gespräch am Alsterufer unbemerkt mit Smartglasses gefilmt wurde. Wenig später wurde dieses Video tausendfach auf TikTok aufgerufen. „Wir müssen unbedingt verhindern, dass Menschen heimlich gefilmt und ihre Aufnahmen weiterverbreitet werden“, sagt sie und betont: „Es braucht klare Regeln und den konsequenten Schutz der Privatsphäre.“

Smartglasses und die notwendigen Maßnahmen in Hamburg

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Smartglasses sehen aus wie klassische Brillen, aber sie verbinden diese mit Kameras, Mikrofonen und Anwendungen Künstlicher Intelligenz. Beim HVV sollen die Beförderungsbedingungen angepasst werden. Für den Schwimmbad-Betreiber Bäderland soll es entsprechende Regelungen in der Haus- und Badeordnung geben. Ausnahmen soll es für medizinisch oder aufgrund einer Behinderung notwendige Sehhilfen geben. (mp)