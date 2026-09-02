SPD, Grüne und FDP wollen im Bezirk öffentliche Trinkbrunnen schaffen. Fünf Standorte stehen im Fokus.

Mehr Trinkwasser und Abkühlung an heißen Tagen: SPD, Grüne und FDP wollen Hamburg-Mitte besser auf hohe Temperaturen vorbereiten. Der Hauptausschuss der Bezirksversammlung hat einen entsprechenden Antrag beschlossen.

Das Bezirksamt soll nun gemeinsam mit der Umweltbehörde (BUKEA) und Hamburg Wasser prüfen, wo frei zugängliche Trinkwasserstellen und Vernebelungsanlagen eingerichtet werden könnten, schreiben die Fraktionen von SPD und Grünen sowie die FDP-Gruppe der Bezirksversammlung in einer gemeinsamen Erklärung. Als mögliches Vorbild gilt den drei Parteien Paris: Dort geben sogenannte „fontaines 2-en-1“ an ausgewählten Hydranten Trinkwasser und feinen Wassernebel ab.

Zunächst stehen fünf Standorte im Fokus: Hammer Park, Horner Park, Öjendorfer Park, das Luna Center in Wilhelmsburg und der Veddeler Marktplatz. Geprüft werden sollen unter anderem technische Voraussetzungen, die Nutzung vorhandener Infrastruktur, Trinkwasserhygiene, eine mögliche Verkeimung sowie Kosten für Bau, Betrieb und Pflege.

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„Trinkwasser im öffentlichen Raum darf an heißen Tagen kein Luxus sein“, sagt Olcay Aydik, umweltpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. „Deshalb wollen wir schauen, wo Trinkwasserbrunnen in Hamburg-Mitte tatsächlich gebraucht werden und wie wir mit vorhandener Infrastruktur möglichst schnell gute Lösungen schaffen können.“

So wollen SPD, Grüne und FDP gegen Hitze kämpfen

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Auch Grünen-Fraktionschefin Theresa Rothberg sieht Handlungsbedarf: „Extreme Hitzetage gehören längst zur Realität in Hamburg.“ Entscheidend seien Lösungen, „die technisch funktionieren, hygienisch sicher sind und dort ankommen, wo sie gebraucht werden“.

Der FDP-Bezirksabgeordnete Timo Fischer verweist auf Erfahrungen anderer Städte: „Dafür müssen wir das Rad nicht neu erfinden.“ Wenn bestehende Infrastruktur mit überschaubarem Aufwand genutzt werden könne, „sollten wir diese Chance nutzen“. Mitte sei ein lebendiger Bezirk und solle dies auch an heißen Tagen bleiben.