Ein Gesetzesentwurf des Senats sorgt für Wirbel. Kritiker sprechen von einem „historischen Fehler“. Was sie befürchten.

Für Angestellte der Stadt und solche, die es werden wollen, sind Regelanfragen bei Verfassungsschutz geplant. Doch daran gibt es scharfe Kritik. (Symbolbild) picture alliance / ABBfoto | CNTV

Ausgerechnet die Jugendorganisationen der Regierungsparteien stellen sich gegen ein Gesetz des rot-grünen Senats: Die Jusos Hamburg und die Grüne Jugend Hamburg kritisieren die geplante Regelanfrage beim Verfassungsschutz für den öffentlichen Dienst. Sie warnen vor einem „historischen Fehler“ – und ziehen Parallelen zum Radikalenerlass der 1970er und 1980er Jahre.

Der Senat will mit der Regelanfrage verhindern, dass religiöse Extremisten oder Rechtsextremisten in den öffentlichen Dienst gelangen. Vorgesehen ist, dass der Verfassungsschutz prüft, ob zu Bewerbern und bestimmten Beschäftigten Erkenntnisse im Nachrichtendienstlichen Informationssystem vorliegen.

Umstrittenes Gesetz: So argumentiert der Senat

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Der Senat begründet das Vorhaben mit dem Schutz des öffentlichen Dienstes vor Verfassungsfeinden. Angehörige des öffentlichen Dienstes seien zur Verfassungstreue verpflichtet, heißt es. Wer die freiheitlich-demokratische Ordnung ablehne, könne nicht für den Staat arbeiten, der auf diesen Grundsätzen aufbaue. Zudem verweist die SPD darauf, dass Extremisten zunehmend versuchten, demokratische Institutionen zu unterwandern. Nach Darstellung des Senats soll eine Erkenntnis des Verfassungsschutzes allerdings nicht automatisch zu einer Ablehnung führen: Bei begründeten Bedenken sollen Betroffene angehört werden, die Entscheidung treffe am Ende die zuständige Personalstelle.

Jusos und Grüne Jugend halten das Vorhaben jedoch für unverhältnismäßig. Sie verweisen darauf, dass Hamburg die Folgen des Radikalenerlasses erst vor wenigen Jahren politisch aufgearbeitet hat. Die Bürgerschaft hatte die damalige Praxis bedauert, Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit sprach 2022 von einem „unrühmlichen Kapitel der Hamburger Geschichte“ und entschuldigte sich bei den Betroffenen.

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Erinnerung an den Radikalenerlass

Der Radikalenerlass war in Hamburg die Umsetzung des bundesweiten Beschlusses von 1972, bei dem Bewerber und Beschäftigte im öffentlichen Dienst auf „Verfassungstreue“ überprüft wurden, was vor allem Kritiker als politische Berufsverbote bezeichneten.

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Auch der Publizist Hans-Peter de Lorent, früher selbst betroffen, kritisiert das Vorhaben. „Vor zwei Jahren hat sich die Hamburgische Bürgerschaft für die Berufsverbote entschuldigt, die bundesweit Tausenden Menschen ihre berufliche Existenz gekostet haben“, erklärt er laut einer Mitteilung. „Hamburg prescht erneut vor und möchte Bewerber des Öffentlichen Dienstes überwachen. Das halte ich für einen fatalen Fehler.“

Regelanfrage: Jusos und Grüne Jugend dagegen

Kritik gibt es zudem am Maßstab der sogenannten Verfassungstreue. Nach Ansicht der Jugendorganisationen bleibt unklar, welche Erkenntnisse des Verfassungsschutzes am Ende für eine Ablehnung ausreichen könnten. Trotz entsprechender Hinweise in der Sachverständigenanhörung sei der Entwurf nicht nachgeschärft worden.

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Auch beim Rechtsschutz sehen die Kritiker Probleme. Zwar könnten Betroffene grundsätzlich klagen. Der Verfassungsschutz müsse aber nicht in jedem Fall alle Erkenntnisse offenlegen, warnt Paul Strothmann, Landesvorsitzender der Jusos Hamburg und Jurist.

Die Jugendorganisationen halten die bestehenden dienstrechtlichen Mittel für ausreichend, um gegen Extremisten im öffentlichen Dienst vorzugehen. Mit der Regelanfrage würden Beschäftigte und Bewerber dagegen unter Generalverdacht gestellt. Die Bürgerschaft müsse den Entwurf deshalb stoppen, fordern Jusos und Grüne Jugend.

Die Bürgerschaft soll am 17. Juni über den Gesetzesentwurf beraten. (mp)