Israel: Dutzende Ziele in der Nacht im Iran angegriffen

Auch in der Nacht gehen die israelischen Angriffe im Iran weiter. Nach Angaben des Militärs werden Dutzende Ziele angegriffen.

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben in der Nacht Dutzende Ziele im Iran angegriffen. Darunter seien Infrastrukturen für Boden-Luft-Raketen gewesen, teilte das Militär mit. Dadurch sollte die Luftabwehr in der Umgebung von Teheran beschädigt werden, um der israelischen Luftwaffe dort freie Hand zu gewähren.

Israelische Armee greift Verteidigungsanlagen nahe Teheran an

Nach den Worten des Chefs der Luftwaffe hat die Armee erstmals seit Beginn des Krieges Verteidigungsanlagen in der Gegend rund um die iranische Hauptstadt angegriffen – und damit mehr als 1500 Kilometer vom israelischen Territorium entfernt. Tomer Bar sprach in einer vom Militär verbreiteten Mitteilung von „präzisen Schlägen von operativer und nationaler Bedeutung“.

In der Nacht kam es nach iranischen Angaben erneut zu heftigem Beschuss im Iran, auch in mehreren Metropolen. Im Zentrum Teherans waren in der Nacht erneut stundenlang Explosionen und das Grollen der Flugabwehr zu hören. (dpa/mp)