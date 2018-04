Interview mit neuem Finanzsenator: „Ich will ein Vater sein, der für die Kinder da ist“

Vor wenigen Wochen schlug sich Andreas Dressel (43, SPD) noch als Fraktions-Chef mit Bürger-Initiativen herum, jetzt ist er Hamburgs neuer Zahlen-Zar. Die MOPO sprach mit dem neuen Finanzsenator über seinen Einstand, seine Pläne und seine Gründe, warum er das Bürgermeister-Amt abgelehnt hat.



MOPO: Herr Dressel, sind Sie eigentlich gut in Mathe?



Andreas Dressel: Jedenfalls nicht schlecht, meine Noten waren überwiegend im Bereich einer 2.



Also sind Sie ein Zahlenfuchs, so wie Ihr Vorgänger?



Uns Juristen wird oft der lateinische Spruch „Iudex non calculat“ („Der Richter rechnet nicht“, Anm. d. Red.) zugeordnet, aber ich hatte nie Angst vor Zahlen. Und in der Behörde hat man auch viel mit Menschen zu tun.



Ein besonderes menschliches Erlebnis hatten Sie ja bereits ...



Die Amtseinführung war für mich sehr bewegend. Als kleiner Junge bin ich oft in der Behörde ein- und ausgegangen, weil mein Vater hier Abteilungsleiter war. Jetzt bin ich hier. Und bei der Amtsübergabe war sogar die ehemalige Finanzsenatorin Elisabeth Kiausch dabei, die damals meinen Vater verabschiedet hat – so schließt sich für mich ein Kreis.



Und Sie können endlich wieder Paternoster fahren.



Oh ja! Das habe ich als Kind schon gerne gemacht.



Es gibt sogar neue Fotos von Ihnen im Paternoster. So was machen Politiker aufgrund der Fahrstuhl-Symbolik ja eigentlich nicht …

Da der Paternoster wirklich ein Highlight in unserer Behörde ist, habe ich das ganz bewusst gemacht. Ich bin unten eingestiegen, in den ersten Stock gefahren, ausgestiegen – und über die Treppe wieder runter. Mit dem Paternoster geht es für mich nur nach oben (lacht).



Der neue Finanzsenator über Wochenende auf dem Fußballplatz

Lange ein geräuschlos arbeitendes Team: Dressel lauscht den Ausführungen von Alt-Bürgermeister Olaf Scholz (SPD). dpa Foto:

Durften Ihre Kinder auch schon damit fahren?



Noch nicht, der Besuch steht noch aus. Vielleicht können sie mir anschließend helfen, Umzugskisten auszupacken.



Das machen die sicher. Immerhin verzichteten Sie für Ihre Familie auf das Bürgermeister-Amt. Oder?



Wir haben gemeinsam eine Entscheidung für ein gutes Personaltableau getroffen – mit der Parteiführung, aber ich eben auch sehr persönlich mit meiner Familie. Man muss immer genau abwägen, was man der eigenen Familie mit drei kleinen Kindern an Belastungen noch zumuten kann und was nicht. Die jetzt gefundene Lösung kann ich sehr gut vertreten.



Also ist Ihr Job familienfreundlich?



Jedenfalls im Hinblick auf Sicherheit und Dienstreisen etwas familienkompatibler. Und ich kann z.B. am Wochenende häufiger bei den Fußball- und Basketballturnieren der Kinder dabei sein. Ich will ein Vater sein, der auch für seine Kinder da ist. Ich trage nicht nur für diese Stadt, sondern auch für meine Familie Verantwortung.



Kurz nach Ihrem Amtsantritt haben Sie direkt zusätzliche Ausgaben von rund einer Milliarde Euro angekündigt. Ist das verantwortungsvolle Haushaltspolitik?



Ja, weil wir unser Finanzkonzept zur Einhaltung der Schuldenbremse schlicht fortgeschrieben haben. Wir müssen auf strukturelle Effekte reagieren – die Steuereinnahmen wachsen auch wegen des Bevölkerungswachstums strukturell, daran können wir nicht vorbeigehen. Das bedeutet, dass wir in die Infrastruktur, in Kitas, Schulen, innere Sicherheit investieren müssen. Dadurch steigen die Kosten. Außerdem müssen wir jedes Jahr 300 Mio. Euro zusätzlich für Pensionen zurücklegen. Wenn wir den Haushaltsplan für 2019/2020 aufstellen, werden auch die Kritiker sehen, dass wir maßvoll mit dem Geld umgehen.



Zwei Männer,ein Posten. Peter Tschentscher gibt seinem Nachfolger Andreas Dressel bei der Amtsübergabe die Hand. dpa Foto:

Auch die Uni benötigt Geld, 500 Millionen Euro für einen maroden Campus. Wie besorgen Sie das?



Wir haben nach wie vor an vielen Stellen einen großen Sanierungsstau, das können wir nur mit einer klugen Sanierungsstrategie und Schritt für Schritt angehen – und das tun wir. Wir machen Schluss mit einem Umgang mit öffentlichen Gebäuden wie früher in der DDR. Erst mal bauen, aber nie genug Geld für eine regelmäßige Instandhaltung zurücklegen. Da haben wir in den letzten sieben Jahren schon viel erreicht, aber es gibt noch viel zu tun.



Noch mal: Wo kommt das Geld für die Uni her? Wird woanders gekürzt?



Nein. Das mussten wir auch in den letzten Jahren nicht tun. Bei der Sanierung der öffentlichen Infrastruktur haben wir große Fortschritte gemacht. Das kann man überall in der Stadt sehen – bei den Straßen und an den Schulen. Und auch an den Hochschulen wird fleißig saniert und gebaut – z.B. am Campus Bundesstraße. Da vieles bei laufendem Betrieb passiert, geht nicht alles gleichzeitig. Der Sanierungsstau in der Stadt ist eine Art versteckter Verschuldung.



Sie sprechen es an. Im Kernhaushalt gab’s unter Peter Tschentscher keine Neuverschuldung – im öffentlichen Haushalt sehr wohl. Wie kriegen Sie das in den Griff?



Die Zahlen muss man sich sehr genau anschauen. Es handelt sich hierbei vor allem um Erblasten des HSH Nordbank-Desasters, das erst wir wirklich aufgeräumt haben. Mit bis zu drei Milliarden Euro zusätzlicher Schulden bezahlen wir jetzt eine fette Schlussrechnung für CDU-Versäumnisse. Der andere wesentliche Faktor sind Kredite für den Rückkauf der Energienetze – das haben die Hamburger selbst so entschieden.



Apropos HSH: Herr Tschentscher war quasi Nordbank-Senator, hatte kaum Zeit für etwas anderes. Sie künftig schon, wie nutzen Sie die?



Die Arbeit wird uns in diesem Haus nicht ausgehen. Da ich auch Bezirkssenator bin, werde ich mich intensiv um die Bezirke kümmern. Etwa um die Umsetzung des 11-Punkte-Plans für mehr Bürgerservice in den Kundenzentren, den ich als Fraktions-Chef selbst angeschoben habe.



Also beenden Sie jetzt, was Sie auf anderer Seite angefangen haben?



Ja, das ist auch eine spannende Erfahrung. Ich erlebe nun, wie man parlamentarische Aufträge in konkrete Politik umsetzt.



Setzen Sie auch Wünsche Ihrer Senatskollegen um? Als Finanzsenator ist man in wirtschaftlich guten Zeiten ja ein gefragter Mann.



(lacht). Ja, Wünsche kann man immer haben. Aber alles muss auch finanziell passen.



Also gibt’s kein Antritts-Geschenk?



Für Geschenke, vor allem für Wahlgeschenke, steht ein Finanzsenator nicht zur Verfügung.

