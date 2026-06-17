Mehr Gewalt durch Kinder, Sozialleistungsbetrug und Abschiebungen: Darüber diskutieren die Innenminister in Hamburg. Wer welche Forderung stellt – und warum auch der Verteidigungsminister kommt.

Bei ihrer Frühjahrskonferenz wollen die Innenminister von Bund und Ländern über Maßnahmen gegen Sozialbetrug und den Umgang mit gewalttätigen Kindern beraten. Auch die Frage, welche Bleibeperspektive man gut integrierten Flüchtlingen aus Syrien anbieten sollte, wollen die Ministerinnen und Minister beantworten bei ihrem dreitägigen Treffen, das heute Abend in Hamburg beginnt.

In die turnusmäßigen Treffen der Innenministerkonferenz (IMK) werden künftig auch das Verteidigungsministerium und die Bundeswehr eingebunden. „Innere Sicherheit ist in Deutschland eine Gemeinschaftsaufgabe und die Innenministerkonferenz ist die Plattform, in der wir als Innenressorts und Sicherheitsbehörden unsere Kräfte bündeln und gemeinsame Entscheidungen treffen”, sagte Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD), der als amtierender IMK-Vorsitzender seine Ressortkollegen aus Bund und Ländern ab Mittwoch in der Hansestadt zu Gast hat. Zum IMK-Plenum am Freitag wird auch Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) in Hamburg erwartet.

Grote: Zivile Verteidigung als zweite Säule der Gesamtverteidigung

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Im Mittelpunkt der Konferenz sollen Grote zufolge die zivile Verteidigungsfähigkeit und die wirksame Abwehr hybrider Bedrohungen stehen. „Wir müssen neben der militärischen auch die zivile Verteidigung als zweite gleichrangige Säule der Gesamtverteidigung ausbauen”, sagte er. „Dazu gehört auch eine stärkere Verzahnung mit der Bundeswehr.”

Den IMK-Teilnehmern liegen laut Innenbehörde rund 80 Beschlussvorlagen aus den Ländern vor – etwa zu Fragen der Umsetzung der neuen Regeln in der Migrationspolitik nach Inkrafttreten des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (Geas). Zudem soll über weitere Maßnahmen zur Rückführung verurteilter Straftäter beraten werden.

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Maßnahmen gegen organisierten Sozialleistungsbetrug

Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) will in Hamburg auch über bessere Möglichkeiten zur Verfolgung von Sozialleistungsbetrug sprechen. Außerdem plädiert sie dafür, die Ursachen des bundesweit deutlichen Anstiegs der Kinderkriminalität in den vergangenen Jahren wissenschaftlich zu untersuchen.

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Weitere Themen der Innenministerkonferenz (IMK) sind unter anderem Gewalt im Umfeld von Fußballstadien, die Bekämpfung von sexualisierter Gewalt, Maßnahmen gegen die organisierte Kriminalität, der Schutz der Stromversorgung und anderer Einrichtungen der kritischen Infrastruktur und die Höhe von Bußgeldern für Verkehrsverstöße. (dpa/mp)