Ein psychisch kranker Mann wird von Polizisten in Gewahrsam genommen, weil er in seiner Wohnung randaliert hat – wenig später stirbt er im Krankenhaus, mit nur 36 Jahren. Nun nimmt der Fall eine überraschende Wende: Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen einen Polizisten der Billstedter Wache aufgenommen, in der der Mann zunächst untergebracht war: Es besteht der Verdacht der Körperverletzung im Amt, wie aus einer Anfrage der Linken hervorgeht. Was genau dem Beamten vorgeworfen wird, steht ebenfalls in der Senatsantwort.