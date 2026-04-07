Es war eins der zentralen Wahlversprechen der SPD zur Bürgerschaftswahl 2020: der Hamburg-Takt. Überall in der Hansestadt sollte jeder Hamburger innerhalb von fünf Minuten ein Verkehrsmittelmittel zur Verfügung haben, sei es Bus, Bahn oder ein (autonomer) Shuttle-Service per App – und das bis zum Jahr 2030. Doch fiel der Begriff Hamburg-Takt in den ersten Jahren nach dem Wahlkampf noch bei fast jeder Pressekonferenz, wurde es zuletzt verdächtigt ruhig. Jetzt steht fest: Von dem ursprünglichen Ziel hat sich der Senat schon längst verabschiedet. In der Opposition ist man zwar empört – aber nicht überrascht. Was sind die Gründe und was folgt jetzt?





