Der neue Koalitionsvertrag des rot-grünen Senats liest sich in weiten Teilen wie ein „Weiter so“. Nicht so beim Thema Verkehr: Mit dem „Masterplan Parken“ hat es eine SPD-Forderung aus dem Wahlkampf ins Regierungsprogramm geschafft. Der Abbau von Parkplätzen ist damit bis auf Weiteres gestoppt. Was bedeutet das für Bauprojekte und was steckt eigentlich hinter diesem ominösen Masterplan? Die MOPO sprach darüber mit dem neuen-alten Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne), dem in den vergangenen fünf Jahren vor allem aus der Opposition eine „Anti-Autofahrer-Politik“ vorgeworfen wurde. Das weist Tjarks deutlich zurück – und erklärt, warum der Eindruck täuscht.