Hamburger Initiative kürt Andy Grote zum „Abschiebeminister 2026“. Parallel dazu läuft die Innenminister-Konferenz der Länder unter Grotes Vorsitz.

Die bundesweite Flüchtlingsinitiative Jugendliche ohne Grenzen (JoG) hat den Hamburger Innensenator Andy Grote auf einem jährlichen Gala-Abend zum Abschiebeminister des Jahres gewählt. Was sind die Gründe für diesen unrühmlichen Titel?

Seit 2005 veranstaltet die JoG sogenannte Gegenkonferenzen mit jungen Flüchtlingen, die parallel zur Konferenz der Innenminister stattfindet. Dabei wird jedes Jahr der oder die Abschiebeminister:in des Jahres gekürt. Qualifiziert durch eine besonders rücksichtslose Abschiebungspolitik, so die Initiative in einer Mitteilung.

Andy Grote setzt sich gegen CDU-Kanditaten durch

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Am Donnerstagabend fand die Wahl statt, welche Hamburgs Innensenator Andy Grote mit 53 Prozent der Stimmen gewann. Damit setzte er sich gegen den Innenminister von NRW, Herbert Reul (35 Prozent), sowie die Innenminister Armin Schuster (Sachsen, CDU, sieben Prozent) und Roman Poseck (Hessen, CDU, fünf Prozent) durch.

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Initiative: Bezahlkarte ein Grund für die Negativplatzierung

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„Den Negativpreis erhält Grote unter anderem, da Hamburg als eines der ersten Bundesländer die diskriminierende Bezahlkarte eingeführt hat und Geflüchtete seit 2023 in einem sogenannten Dublin-Zentrum entrechtet“, so die Begründung der Initiative. „Vor kurzem wurde aus Hamburg zudem eine Mutter mit zwei Kindern aus einem Frauenhaus abgeschoben. Die Frauenhäuser sprachen von einem historischen Tabubruch durch die Behörden.“

Grote hat Vorsitz der Innenministerkonferenz der Länder

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Unter dem Vorsitz von Grote tagen derzeit auch die Innenminister der Länder mit Bundesinnenminister Dobrindt in Hamburg. Themen dabei unter anderem: vermehrte Abschiebungen von Straftätern und die Zukunft der syrischen Geflüchteten in Deutschland.



